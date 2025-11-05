leonoticias - Noticias de León y provincia

Lluvia en León.

Las tormentas llegan a León acompañadas de alerta amarilla por vientos

Será una jornada de cielos completamente cubiertos y lluvias en la mayor parte de la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:19

Los cielos nubosos de este martes solo sirvieron como antesala de un miércoles que llega cargado en el sentido meteorológico. Con la llegada del mes de noviembre, cada vez queda más atrás el verano y se sigue avanzando con paso incesante hacia el invierno.

Esto, aunque no se refleja de manera notable en los termómetros -al menos hasta el jueves-, sí se observa en el cielo. Este miércoles llegarán a la capital de León las tormentas, con importante probabilidad de precipitación durante todo el día.

Las temperaturas, eso sí, se mantendrán estables, llegando incluso a subir levemente respecto a la jornada previa. En la capital, la máxima se irá a los 17 grados, mientras que la mínima se quedará en siete.

Alerta por viento

Aunque no se evidenciará en la ciudad, otros puntos de la provincia deberán lidiar con la alerta amarilla por vientos activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles.

La totalidad de la vertiente norte de la provincia -Villablino, La Robla, Cistierna, Posada de Valdeón…- y parte del sur, entre Astorga y Ponferrada, vivirá una jornada de lluvias a las que se sumarán vientos de hasta los 80 kilómetros por hora llegados desde el sur.

