Teresa Mata comparte sus valores y experiencias con las mujeres empresarias del CEL

Lleno absoluto y gran expectación en la cena-coloquio del Grupo de Mujeres Empresarias del CEL que reunió, el pasado 30 de mayo en el restaurante El Pintor, a cerca de 60 emprendedoras, directivas y profesionales en torno a una invitada de gran personalidad, valores y carisma, cualidades que definen a Teresa Mata, Directora de la Cátedra de Empresa Familiar y catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León.

La que fuera subdelegada del Gobierno en León durante más de tres años concitó el interés de las empresarias leonesas por su rica y variada trayectoria personal y profesional. Su amplia formación, su dilatada experiencia en tareas de gestión en distintas administraciones, los cargos que ha ocupado en la función pública y en diversas instituciones, su actual faceta docente, cultural y artística y su pasión por León le hicieron merecedora del aplauso y reconocimiento de las asistentes que le entregaron, a través de la vicepresidenta del CEL, Manoli González, un obsequio en recuerdo de su participación en la cena-coloquio.

Como es habitual, en la reunión del grupo se presentaron individualmente todas las asistentes, y se expusieron tres presentaciones empresariales más extensas a cargo de ConTiempo 24 (Marta Valle); Correduría de Seguros Esther Santos y Transleyca (Mar Casas).

Teresa Mata, que actualmente imparte clase en las titulaciones de Derecho y ADE de la Universidad de León, señaló que su objetivo como docente no es sólo impartir formación en contenidos sino en valores, logrando contagiar a sus alumnos su pasión y lucha por los objetivos en los que uno cree. «Uno puede hacer en la vida todo lo que se propone», enfatizó. Reconoció que le gusta organizar y mandar y que ya, desde pequeña, se le notaban sus dotes de mando y su obsesión por querer cambiar las cosas, una de las razones que le motivaron su salto al sector público donde ha sido vocal del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, Secretaria General de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Secretaria General de la ULE, Vicedecana de la Facultad de Derecho, coordinadora de Erasmus, etc.

Lleva con orgullo ser discípula de Rafael Calvo Ortega, de quien recuerda lo mucho que le marcó, un sentimiento que también ha dejado marcado en sus propias alumnas ya que afirman de ella que es «una de las mejores profesoras de la carrera, muy exigente y de la que hemos aprendido muchísimo».

Teresa Mata se autodefine como una persona sincera, transparente y honesta, «pero con el defecto de no sabe decir que no», lo que le ha llevado a aceptar cargos de responsabilidad y de gestión en distintas administraciones, el último de ellos, al frente de la Subdelegación del Gobierno en León. «He sentido un grandísimo retorno después de haber sido Subdelegada de Gobierno, me ha sorprendido muy gratamente el trato recibido y me siento súper afortunada por haber podido conocer los pueblos y las gentes y las distintas sensibilidades que existen en una provincia tan variada y rica en tradiciones y cultura como lo es León», reconoció, incidiendo también en que los ciudadanos deberían ser más exigentes con los políticos.

Orgullosa de su trabajo, considera que lo que define a las personas son sus valores y el ejemplo que dan. «La ejemplaridad hace que la gente confíe en ti y valore tu esfuerzo». Además de doctora en Derecho, especialista en Derecho comunitario y Máster en Tributación y Asesoría Fiscal, Teresa Mata es madre de tres hijos, autora de más de una docena de libros relacionados con temas tributarios, articulista en revistas especializadas de reconocido prestigio y ponente en cursos y conferencias en Universidades e instituciones. Entre sus muchas aficiones destaca la literatura infantil y la pintura. Ha escrito diferentes publicaciones, la última, «Hijos del puente azul» editada por Lobo Sapiens, y está preparando una próxima exposición de pintura.