Todos Sumamos-Creando Inclusión denuncia haber recibido «amenazas veladas» El colectivo señala este hecho, consecuencia de «pedir por escrito que se cumpla la ley en las aulas» Sábado, 3 noviembre 2018

La asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión se ha pedido con un escrito a Educación «que se cumpliera la ley y que los apoyos de especialistas, PT y AL, se dieran dentro del aula». Así, desde la Dirección Provincial se envió un comunicado a los centros para llevar a cabo esta petición. «Hay que decir que esto es inviable si no se aumentan los recursos humanos en todos los centros, algo que ni se ha hecho ni se plantea», aseguran desde el colectivo.

Esto ha ocasionado que, «en algunos centros escolares de Ponferrada, León y de localidades pequeñas como La Bañeza, el equipo de orientación se haya puesto en contacto con las familias para recriminar esta petición, y en algunos casos con amenazas veladas», señalan.

En la misma línea denuncian que «aprovechan el miedo de las familias para que casos como este e incluso más sangrantes no se hagan públicos».

En un comunicado, el colectivo afirma que entienden «que nuestros enemigos no son ni los centros, ni los docentes, ni los equipos de orientación, ya que ellos tienen que lidiar con los mismos recursos año tras año a pesar del aumento de niños y niñas con diversidad funcional».

Del mismo modo entienden «que las familias y estos equipos tenemos que trabajar al unísono para el buen funcionamiento de los centros escolares. Desgraciadamente parece que no todos pensamos igual, y es más fácil presionar y amenazar a las familias que dar la cara en la Dirección Provincial por el alumnado con necesidades especiales».

Pero no entienden «que desde la Inspección de Educación no solo no pongan fin a estas conductas, sino que ante casos así no se tiene en cuenta a las familias ni sus problemas. Y denunciamos que siempre sean los niños y sus familias las que pagar las malas praxis de algunas personas».

Por último señalan que, «si después de esta nota de prensa hay represalias tanto desde la administración como desde los centros escolares, es probable que tomemos acciones legales».