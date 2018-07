«Es una situación muy dura desde el punto de vista político y personal» El concejal, durante el pleno de julio. / Noelia Brandón López Benito reconoce estar «muy tranquilo» y confía en la Justicia porque «no tengo nada que ver con ninguna trama» R.FARIÑAS León Viernes, 27 julio 2018, 11:59

Afligido en las respuestas pero con «plena confianza» en la Justicia y aseverando estar «muy tranquilo», a pesar estar viviendo una situación «muy dura desde el punto de vista político y personal».

José María López Benito ha querido dar la cara tras hacerse oficial en el pleno de San Marcelo su renuncia a los despachos de Deportes e Infraestructuras del Ayuntamiento de León.

«No tengo nada que ver con ninguna trama, las contrataciones han sido de acuerdo a la ley, con informes favorables y la fiscalización», ha reiterado el concejal del Grupo Popular a la conclusión de la sesión.

Por todo ello, ha asegurado que está «deseando que llegue el día de la declaración» y que una vez realizada quede archivada la causa, en lo que se refiere a su persona.

El edil también ha adelantado que «en ningún caso» va a hacer algo que perjudique a su grupo político o a sus compañeros y «nunca me veréis como Grupo Mixto o concejal no adscrito». Además, insiste, en que tiene derecho a declarar y convencer al juez de que no tiene nada que ver en la causa. «En función de lo que adopte el juez, tomaré una decisión política en consecuencia».

Ahora, López Benito, tras su cese «temporal» como encargado de dichas Concejalías, seguirá haciendo otras cosas dentro del Ayuntamiento. Por otro lado, iniciará un periodo vacacional donde cogerá todos los días que le correspondan para preparar con su abogado esa declaración. «Es la manera de contribuir a la normalidad en el Ayuntamiento de León».