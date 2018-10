Silván culpa al Gobierno de los retrasos en la integración del AVE, Feve y San Marcos y la cancelación de un congreso internacional Antonio Silván, este jueves en el Coto Escolar. / S. Santos El alcalde de León muestra su preocupación ante la dilación en los tiempos de proyectos claves en León, como la apertura del Centro Estatal del Autismo que ya no abrirá este año, y asegura haber enviado cartas a las cartas de Sanidad y Fomento sin haber obtenido respuesta A. CUBILLAS León Jueves, 18 octubre 2018, 13:09

AVANCE | Antonio Silván endurece su discurso y carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Con contundencia, como nunca lo había hecho desde que el PSOE sacará adelante la moción de censura.

Las razones, según ha remarcado, sobran. Proyectos claves para León, como la integración del AVE y Feve o la reforma integral de San Marcos en su segunda fase, ha visto dilatados sus tiempos y ya no estará culminados tal y como está previsto.

De esta forma, según avanzó Silván, la integración de la Alta Velocidad no culminará a finales del 2018 y las obras de Feve siguen a la espera de que se suscriban los convenios para la compra de los trenes-tram.

Pero Silván también ha mostrado su preocupación por el Centro de Referencia Estatal de Autismo que iba a ocupar el edificio proyectado para la Ciudad del Mayor, un proyecto que estaba perfectamente definido, que iba a entrar en funcionamiento este año y que sin embargo, hoy está absolutamente varado, «a pesar de mis planteamientos a la ministra y secretaria de Estado».

Y la guinda del pastel, la cancelación del Congreso Internacional de Restauración que iba albergar la capital leonesa el próximo mes de noviembre conforme al compromiso del Gobierno de España y que hoy, remarcó, queda suspendido.

Sin respuesta del Fomento ni Sanidad

Una realidad desconocida por los vecinos y que este jueves ha desvelado el alcalde de León, trasladando la preocupación por la falta de respuesta a las cartas que ha remitido a los ministros de Sanidad y Fomento.

«Llevamos casi cinco meses de Gobierno y ya han sido dos las cartas que le he enviado dos cartas al ministros de Fomento para conocer la realidad de estos retrasos pero no he obtenido contestación a las mismas», señaló Silván, que además tampoco ha recibido respuesta alguna por parte de la ministra ni secretario de Estado de Sanidad para conocer el futuro del Centro de Referencia Estatal de Autismo.

En cualquier caso, Silván ha asegurado que seguirá trabajando, exigiendo respuestas y trasladando su preocupación a sendos Ministerios. Es más, el alcalde confirmó que ha escrito a todos los ministros, obteniendo respuesta «de en torno la mitad de ellos».

A todos ellos, continuó, también ha cursado una invitación para trasladarse a la ciudad de León, la cual no ha sido escenario de ninguna visita del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Ya no digo el presidente pero ninguno de sus ministros ni ningún secretario de estado o director general ha visitado en estos meses la ciudad», lamentó Sivlán, que recordó que León estaba mal acostumbrada con el PP «donde cada semana teníamos una visita».

Candidato a la Alcaldía

Por último, Silván trasladó su preocupación por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no sólo por incluir medidas como el impuesto al diésel que afectará a los leoneses, sino porque tengan que ser autorizados por personas que quieren romper la unidad de España y el sistema democrático de España.

«Y eso me preocupa independientemente de las decisiones de partido o personales», señaló Silván, tras ser preguntado por su opción a optar de nuevo a encabezar la lista del PP en el Ayuntamiento de León.

«Os agradezco vuestro interés pero quiero ser coherente. El plazo lo marca el partido y hasta que no se abra poco hay que decir. Aunque los leoneses y ustedes serán los primeros en conocer mi decisión personal cuando se produzca. Pero ahora, hay cosas que me preocupan más».