Silván asegura que el Gobierno no ha descartado el CRE de Autismo y el PSOE le acusa de mentir Centro proyectado para albergar la Ciudad del Mayor. / S. Santos | N. Brandón El alcalde asegura que el Ministerio le trasladará a primeros del 2019 sus intenciones sobre centro del Polígono X y confía que se mantenga el proyecto ideado por el Gobierno del PP «por el bien de las personas con Autismo» | Los socialistas le piden dar la cara A. CUBILLAS | N. BARRIO León Martes, 11 diciembre 2018, 14:37

Antonio Silván, alcalde de León, ha advertido que el Gobierno aún no tiene decidido la utilidad del inmueble del Polígono X pensado, primeramente, para albergar el proyecto de la Ciudad de León y, en segundas, para proyectar un Centro de Referencia Estatal del Autismo.

«Me dirigí telefónicamente al Ministerio y me han trasladado que están analizando la cuestión y que a comienzos del 2019 dará una respuesta», ha señalado en el marco de una rueda de prensa de Autismo León.

En este sentido, Silván ha recordado que se había dado una solución a un centro social de León que llevaba desocupado muchos años y que espera que se llegue a esa solución por el bien de las personas con Autismo, la investigación y la formación.

«Les he trasladado que primeros del 2019 volverá dirigirme a ellos puesto que están analizado toda las situación y teniendo claro que ha habido cambios en el Ministerio hay que dar ese margen con el objetivo de llegar a una solución que se había dado a favor de Autismo España».

Y en este punto, ha negado que desde el Ayuntamiento se rechace la recuperación del proyecto de la Ciudad del Mayor. Es más, ha advertido que desde la administración local nunca se hizo ningún planteamiento y que fue el anterior Gobierno el que trasladó su intención de el centro albergarse un CRE de Autismo.

«Lo que queríamos es que el centro tuviera vida, diera una respuesta social y teníamos la respuesta, la actividad y los destinatarios», señaló Silván, que remarcó que el Gobierno no le ha trasladado sus intenciones reales, limitándose a pedir tiempo para analizar las situación y un mínimo de relación institucional.

«Le ha dado ese tiempo porque lo único que quiero es que ese centro tenga vida», Silván, que concluyó recordando que esa decisión no corresponde «en ningún caso» al Ayuntamiento de León.

«Silván no se entera de nada»

Minutos después, el PSOE negaba la mayor. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Antonio Diez, señaló de forma crítica que «el señor Antonio Silván no se entera de nada» a la par que ha advertido que el alcalde es «el primero que sabe que el centro no va a ser CRE de Autismo porque el gobierno central del PP se encargó de que no fuera realidad».

En esta línea, emplazó al alcalde «a dar la cara», ya que «son cosas muy serias y tiene que responder ante las asociaciones de Autismo». Por último, afirmó que «ahora se van a hacer las cosas, se va a hacer la Ciudad del Mayor en León, si le vale se lo digo yo», llamándole a «que no mareé y no líe una más gorda».