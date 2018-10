El Gobierno recupera el proyecto de la Ciudad del Mayor y lo incluye en su «agenda de prioridades» Inmueble de la Ciudad del Mayor ubicada en el Polígono X. El Ministerio de Hacienda ya ha activado el mecanismo para abrir las puertas de este centro y el PSOE acusa al PP de engañar a los leoneses por anunciar un centro de referencia del autismo «consciente de que el Gobierno de Rajoy lo paralizó» A. CUBILLAS León Viernes, 26 octubre 2018, 13:32

El Gobierno de Pedro Sánchez recupera el proyecto de la Ciudad del Mayor de León, lo coloca en la primera línea de sus prioridades y descarta proyectar un Centro de Referencia Estatal del Autismo.

Así lo ha señalado este viernes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Díez, que ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ya ha activado los mecanismos para abrir este centro aunque no ha concretado plazos.

Lo ha hecho a colación de la moción formulada por el PP, y apoyada por Cs y UPL, para exigir al Gobierno el cumplimiento del compromiso adquirido con León para la apertura del centro especializado en TEA tras caerse de la agenda del Ejecutivo central, tal y como Antonio Silván lo desveló la semana pasada.

Pero los planes estatales son otros. «El único que ha creído y cree en el proyecto d ela Ciudad del Mayor es el PSOE, que de nuevo vuelve a estar en la agenda de las prioridades del Gobierno. En ningún caso está en 'stand by'», señaló Díez, que acusó al PP y a la anterior directora del Imerso de «engañar a los leoneses».

Un proyecto del 2004 La Ciudad del Mayor fue un espacio que se proyectó en 2004 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero como un gran centro de atención a la tercera edad, con capacidad para 100 pacientes y con una creación de empleo especializado próxima al centenar de personas. Fue en 2008 cuando arrancaron las obras de este espacio que, víctima de un cúmulo de retrasos, no culminó hasta el 2014, convirtiéndose en un claro ejemplo del fracaso político, siendo víctima de las malas hierbas que en estos cuatro años han amenazado con devorar una construcción cuyo recorrido fue sumamente complejo. Un centro que fue rebautizada hasta en dos ocasiones –primero como centro entro de Referencia Estatal en Atención a Personas en situación de Dependencia y recientemente como Centro Estatal de Referencia del Autismo- y que ahora retorna a sus orígenes. </p>

La razón, según explicó Díez, es la paralización de la orden ministerial que no fue tramitada por el anterior Ministerio de Hacienda. De ahí que calificase la moción de una «votación trama». «Ustedes han sido conscientes de que era imposible abrir el centro del autismo dado que no existía ni proyecto ni dotación presupuestaria ni relación de puestos de trabajo ni plazas».

No así, continuó, el Gobierno de Pedro Sánchez que ha posicionado como una prioridad la apertura de la Ciudad del Mayor y que ahora se ve abocado a realizar los trámites que «en su día no hizo el Gobierno del PP. La visita de la directora general del Imserso no fue más que otro brindis al sol que buscaba ampliar plazos».

Por ello, exigió al PP la reformulación de la moción al remarcar que pide algo que es imposible y que no se llevará a cabo. «Este centro se va a abrir pero no como centro especialista en TEA. El nuevo Ministerio de Hacienda ya ha dado los primeros pasos para lograrlo».

Reacciones

En este punto, la concejala de Bienestar Social, Aurora Baza, recordó que el equipo del gobierno del PP apoyó desde un inicio la apertura de la Ciudad del Mayor pero recordó que en 2018 se decidió la proyección de un centro especialista en TEA «al entender que era bueno para León». Por ello, insistió en sacar adelante la moción para que el centro se abra inmediatamente «por el bien de todos los leoneses».

Por su parte, Eduardo López Sendino, concejal de la UPL, votó a favor de la moción aunque aseguró que su prioridad es que el centro abra cuanto antes, sin importarle como Ciudad del Mayor o Centro del Autismo. «Es necesario que se abra y se creen puestos de empleo. Llevamos mucho tiempo para ello».

Desde León en Común compartieron la visión del PSOE y mostraron su apoyo a la nueva proyección del centro del Gobierno de Sánchez «teniendo en cuenta la realidad de León y el interés común». Eso sí, acusaron al PP por presentar la moción cuando tras siete años de gobierno no han hecho nada para la apertura del centro. «Poca vergüenza».

La abstención llegó con León Despierta, desde donde trasladaron la vergüenza vivida en el pleno al presenciar un ejemplo de la vieja política «con el PP y el PSOE pasándose la pelota y justificando sus retrasos». Eso sí, María Hernández se mostró partidaria de que se retome el proyecto de la Ciudad del Mayor.