«La salida de Herrera traerá cambios, pero esos los tendrá que decidir Mañeco» Alfonso Fernández Mañueco y Juan Martínez Majo, en una imagen de archivo. Majo asegura que el PP leonés está «unido» y que estará al lado de Mañueco «para todo, sobre todo para que sea el próximo presidente de la Junta» A.C. | J.C. León Miércoles, 19 septiembre 2018, 09:57

A once meses de las elecciones, Juan Martínez Majo, presidente del PP leonés, asume con tranquilidad el fin de la etapa Juan Vicente Herrera y la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.

Eso sí, es consciente de que habrá cambios aunque en ningún caso un tsunami. ««Por su puestos que habrá cambios pero los tendrá que decidir Alfonso», asegura Majo, que recordó que en su día, tal y como se lo trasladó a Mañueco, mostró su apoyo al alcalde de León, Antonio Silván.

Pero eso es pasado, señala Majo, que recuerda que el PP leonés estará al lado de Alfonso Fernández Mañueco «para todo y, sobre todo, para que logre los mejores resultados y sea el próximo presidente de la Junta».

Es más, asegura que personalmente no ve como un perjuicio político el cambio de testigo en el PPCyL. «En absoluto, tengo una magnífica relación con Alfonso y su equipo. Estamos perfectamente integrados. Con Alfonso hablo a la semana varias veces e incluso varias veces el mismo día».

Unidad

En este punto, Majo aseguró que el PP leonés «está unido» con independencia de las divergencias normales que pueda existir. Sin embargo, asegura que en el seno de la ejecutiva todas las decisiones que se han tomado han sido unánimes y que en las vicesecretarías y órganos de dirección están representados todos los sectores.

«Creo que el partido está unido, con las lógicas discrepancias que puede existir dentro de un partido muy abierto y que fue me llevó a los 17 afiliarme porque a mí nunca desde Madrid me han dicho esto no lo puedes hacer».

Por ello, Majo se mostró convencido de que el PP volverá a ser la fuerza política más votada en León, «porque tenemos implantación en todo el territorio, es un partido con solera y porque, a pesar de que haya personas que han podido cometer errores, las siglas son importantes y significan tener un espacio político a nivel nacional regional, provincial y local»,

Es más, aseguró que las personas son importantes pero también las siglas incluso en los municipios más pequeños. «Creo que seguiremos siendo la fuerza más votada, tenemos problemas como todos para configurar las candidaturas, para ver quiénes y luego para intentar luchar por ganar, pero también los demás. Creo que aquí estamos todos para hablar y callar, ambas cosas».