El sabor de León llega a Bilbao del 14 al 16 de noviembre con un amplio programa Acudirán 23 productores, y durante tres días se celebrarán degustaciones, presentaciones, catas, y una alubiada para todos los asistentes

La Diputación de León celebrará la II edición de la Feria de los Productos de León en Bilbao, que se ubicará en el céntrico Paseo Volantín, cercano a la plaza del Ayuntamiento de la capital del Nervión. A la Feria de 2025 acudirán un total de 23 productores que mostrarán lo mejor de la tierra desde mañana viernes, 14 de noviembre hasta el próximo domingo, día 16.

Según ha explicado el vicepresidente de la Diputación y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, el pasado año se abrió un nuevo mercado para los productos de calidad leoneses en la ciudad vasca. «En esta ocasión, tendrán de nuevo la oportunidad de mostrar lo mejor de nuestro sector agroalimentario, motor de desarrollo económico especialmente para el área rural, donde residen muchas de las familias que trabajan en él», ha afirmado.

Aller ha agradecido al Ayuntamiento de Bilbao su colaboración «que supone un paso adelante para poder seguir colaborando en el futuro», además de a la Casa de León en Bilbao «que, de nuevo, nos ha tendido la mano que esta iniciativa sea de nuevo una realidad».

Degustaciones, catas y muchos más actos

El dirigente leonesista ha querido recordar la Feria que se celebró en Gijón hace pocas semanas, una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento y la Casa de León en Asturias «que ha tenido aún más éxito que en la edición anterior». «Estamos seguros de que nuestros productores volverán a triunfar también en Bilbao, porque nos avalan los grandes resultados del pasado año y, además, continuamos creyendo en las grandes posibilidades que ofrecemos desde nuestra tierra».

Así, durante este fin de semana, «los bilbaínos, los visitantes y los leoneses que residen en esta ciudad, podrán acercarse a conocer de primera mano nuestra gran riqueza gastronómica». Los asistentes podrán disfrutar de quesos, miel, cecina, embutidos, morcillas, legumbres, dulces o chocolates, vinos y otras bebidas.

Por otro lado, durante estos tres días, habrá degustaciones, presentaciones de productos, catas de vinos, un taller de miel destinado a los más pequeños, y una alubiada para todos los asistentes.

Además, alrededor de una decena de pendones concejiles y sus pendoneros se desplazarán hasta Bilbao para realizar una exhibición de manejo y baile de este elemento identitario leonés, gracias al apoyo del Instituto Leonés de Cultura (ILC).

Programa de la Feria de Productos de León en Bilbao VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 17:00 – Apertura de la Feria. 19:30 - Cata de vinos ofrecida por la bodega Solotero. 20:30 – Cata de vinos ofrecida por la bodega Puil. 21:30 – Cierre de la jornada SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:00 – Inauguración Oficial de la Feria de Los Productos de León en Bilbao. 11:15 - Presentación y degustación de los productos de Quesos Azul de Valdeón. 12:00 – Presentación y degustación de los productos de Quesería Facendera. 12:30 – Presentación y degustación de los productos de La Huerta de Fresno 13:30 – Degustación de alubiada ofrecida por La Mejor Alubia. 14:30 – Cierre de mediodía. 17:00 – Apertura de la tarde. 17:15 – Taller Infantil de con la miel, realizada por Miel Los Izanes. 18:30 – Presentación y degustación de los productos de Vallelongo 19:30 – Presentación y degustación de los productos de Milagritos 20:30 – Presentación y degustación de los productos de La Comarca 21:30 – Cierre de la jornada. DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:00 – Apertura de la Feria. 11:15 – Presentación y degustación de los productos de Reino de León. 12:30 – Presentación y degustación de los productos de Los Rejos. 13:30 – Presentación y degustación de los productos de Chocolates Santocildes. 14:30 – Cierre de mediodía. 17:00 – Apertura de la tarde. 19:00 – Cierre de la feria.