Restricciones de tráfico en la calle La Vecilla por obras Comenzarán el 15 de septiembre y se desarrollará en un plazo aproximado de dos meses y medio

Leonoticias León Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:52

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa sobre restricciones de tráfico en la calle La Vecilla por obras de Saleal. El próximo 15 de septiembre, la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz, SALEAL, comenzará las obras de construcción de nuevos colectores en red separativa (pluviales y fecales) a lo largo de toda la calle La Vecilla, desde la calle Bilbao hasta la Avenida Álvaro López Núñez. La obra se desarrollará en tres fases en un plazo estimado de dos meses y medio.

La primera de las fases afectará al tramo comprendido entre la calle Bilbao, sin interferir en esta, hasta la calle Rafael María de Labra durante un plazo aproximado de un mes. Durante esta primera fase se permitirá el tráfico rodado desde la avenida Álvaro López Núñez hasta la calle Rafael María de Labra como está establecido de manera regular. El acceso a los garajes en el tramo afectado se consensuará con los usuarios de los mismos según el avance de los trabajos informándoles de las posibles alternativas, si bien durante algún corto periodo puede conllevar el corte de la entrada/salida.

La segunda fase corresponde a la intersección formada por la calle Rafael María de Labra con la propia Calle La Vecilla que conllevará el corte al tráfico de ambas calles excepto el acceso a residentes durante un plazo estimado de 10-15 días. Se dará acceso alternativo a los usuarios de garajes y otros servicios.

Última fase y supervisión

En la última fase se ejecutarán trabajos que afectarán al tramo comprendido entre la avenida Álvaro López Núñez y la calle Rafael María de Labra para los que se estima un plazo de actuación de un mes.

Si bien en esta fase se restringirá el acceso a las calles Rafael María de Labra, Pérez Crespo y La Vecilla en su tramo final, desde la avenida Álvaro López Núñez, se plantea el acceso a todas ellas desde la calle Federico Echevarría por Rafael María de Labra en sentido inverso al actual en su primer tramo. Al igual que en la primera de las fases el acceso a los garajes en el tramo afectado se consensuará con los usuarios de los mismos según el avance de los trabajos informándoles de las posibles alternativas, si bien durante algún corto periodo puede conllevar el corte de la entrada/salida.

La Policía Local de León supervisará la señalización, el corte y la regulación del tráfico, así como el itinerario alternativo para la fluidez del tráfico rodado.