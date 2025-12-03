Los resquebrajados héroes leoneses del Corral de San Guisán

Leonoticias León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, junto al concejal Juan Carlos Agúndez, visitaba el barrio de Santa Marina del centro de la capital leonesa acompañado por el presidente de la asociación de vecinos, Hermenegildo López.

Una visita que servía para que los populares recogieran las principales demandas de los vecinos para su traslado al equipo de gobierno de la ciudad. Entre las principales solicitudes de la Asociación de Vecinos Santa Marina está la limpieza de las pintadas que hay en numerosas paredes, comercios y mobiliario urbano, la mejora de las zonas ajardinadas de la plaza ubicada junto a San Isidoro o la reposición del material urbano deteriorado (papeleres, contenedores, etc.).

Los concejales populares también apuntaron la necesidad de mejorar la limpieza en el barrio y el deterioro de las fachadas, así como los problemas de tráfico en las entradas y salidas de los centros escolares de la zona, así como la preocupación por la incesante pérdida de los negocios y comercios tradicionales del barrio.

Por último, Hermenegildo López mostraba el hueco en la pared que antes ocupaba la placa en homenaje a los Héroes Leoneses, que lleva meses así sin ser repuesta, como han pedido los vecinos en numerosas ocasiones.