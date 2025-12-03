leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales del PP visitan la placa.

Los resquebrajados héroes leoneses del Corral de San Guisán

Los vecinos de Santa Marina reclaman la reposición desde hace meses

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:32

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, junto al concejal Juan Carlos Agúndez, visitaba el barrio de Santa Marina del centro de la capital leonesa acompañado por el presidente de la asociación de vecinos, Hermenegildo López.

Una visita que servía para que los populares recogieran las principales demandas de los vecinos para su traslado al equipo de gobierno de la ciudad. Entre las principales solicitudes de la Asociación de Vecinos Santa Marina está la limpieza de las pintadas que hay en numerosas paredes, comercios y mobiliario urbano, la mejora de las zonas ajardinadas de la plaza ubicada junto a San Isidoro o la reposición del material urbano deteriorado (papeleres, contenedores, etc.).

Los concejales populares también apuntaron la necesidad de mejorar la limpieza en el barrio y el deterioro de las fachadas, así como los problemas de tráfico en las entradas y salidas de los centros escolares de la zona, así como la preocupación por la incesante pérdida de los negocios y comercios tradicionales del barrio.

Por último, Hermenegildo López mostraba el hueco en la pared que antes ocupaba la placa en homenaje a los Héroes Leoneses, que lleva meses así sin ser repuesta, como han pedido los vecinos en numerosas ocasiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»
  7. 7 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  8. 8 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
  9. 9 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  10. 10 La alerta por nevadas vuelve a León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los resquebrajados héroes leoneses del Corral de San Guisán

Los resquebrajados héroes leoneses del Corral de San Guisán