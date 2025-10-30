El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono Los cimientos que sujetaban los arriostramientos alquilados, con los que se dilapidó 1,5 millones de euros, están siendo destrozados y el nuevo proyecto cumple plazos

Rubén Fariñas León Jueves, 30 de octubre 2025, 08:16

La alambrada que desde 2010 cubría el acceso a la azucarera de Santa Elvira ya es cosa del pasado. Poco a poco, la antigua fábrica va reabriendo para, en 2026, hacerlo de forma oficial y volver a la vida.

Ese es el plazo marcado para recuperar este edificio con una envolvente que haga las veces de Palacio de Congresos 'al aire libre' hasta que haya presupuesto para acometer una obra definitiva, no antes del año 2030.

El último avance ha llegado a modo de martillo percutor. Esta semana han comenzado los trabajos para limpiar la fachada del edificio.

El futuro palacio se quita de encima el último lastre de los 15 años de abandono que han supuesto un coste de 1,5 millones en concepto de alquiler de los arriostramientos que sujetaban la estructura.

Tras eliminar los tirantes metálicos, ahora es el turno de los cimientos que sostenían ese esqueleto sobre el que reposaban los muros -ahora llevados al interior-. Una pala excavadora está eliminando uno a uno todos ellos, que se ubican alrededor del edificio, y dejarán visible la parte externa de la edificación al completo.

La envolvente del palacio

Será un nuevo hito dentro del proyecto que se diseñó el pasado año y que la empresa leonesa Decolesa está ejecutando en la zona oeste de la ciudad.

Unos trabajos que se iniciaron hace ya varios meses con el vaciado y limpieza interior de una ejecución que va cogiendo forma. El objetivo es que pueda acoger a hasta 2.000 personas.

Los planes hablan de la primavera de 2026 para dar una solución intermedia entre la propuesta de Perrault y lo que había hasta ahora, un edificio abandonado y en ruinas. Con ello se obtendrá un nuevo enclave 'a la fresca' que pueda acoger eventos musicales, cine al aire libre u otro tipo de actividades. Además se rehabilitará la chimenea, que ejercerá de faro, y dos plazas completarán el área que será devuelta a los leoneses.