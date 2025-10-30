leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La máquina picadora deshace los cimientos. R.F.

El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

Los cimientos que sujetaban los arriostramientos alquilados, con los que se dilapidó 1,5 millones de euros, están siendo destrozados y el nuevo proyecto cumple plazos

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:16

Comenta

La alambrada que desde 2010 cubría el acceso a la azucarera de Santa Elvira ya es cosa del pasado. Poco a poco, la antigua fábrica va reabriendo para, en 2026, hacerlo de forma oficial y volver a la vida.

Ese es el plazo marcado para recuperar este edificio con una envolvente que haga las veces de Palacio de Congresos 'al aire libre' hasta que haya presupuesto para acometer una obra definitiva, no antes del año 2030.

El último avance ha llegado a modo de martillo percutor. Esta semana han comenzado los trabajos para limpiar la fachada del edificio.

El futuro palacio se quita de encima el último lastre de los 15 años de abandono que han supuesto un coste de 1,5 millones en concepto de alquiler de los arriostramientos que sujetaban la estructura.

Imagen principal - El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
Imagen secundaria 1 - El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
Imagen secundaria 2 - El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

Tras eliminar los tirantes metálicos, ahora es el turno de los cimientos que sostenían ese esqueleto sobre el que reposaban los muros -ahora llevados al interior-. Una pala excavadora está eliminando uno a uno todos ellos, que se ubican alrededor del edificio, y dejarán visible la parte externa de la edificación al completo.

La envolvente del palacio

Será un nuevo hito dentro del proyecto que se diseñó el pasado año y que la empresa leonesa Decolesa está ejecutando en la zona oeste de la ciudad.

Unos trabajos que se iniciaron hace ya varios meses con el vaciado y limpieza interior de una ejecución que va cogiendo forma. El objetivo es que pueda acoger a hasta 2.000 personas.

Los planes hablan de la primavera de 2026 para dar una solución intermedia entre la propuesta de Perrault y lo que había hasta ahora, un edificio abandonado y en ruinas. Con ello se obtendrá un nuevo enclave 'a la fresca' que pueda acoger eventos musicales, cine al aire libre u otro tipo de actividades. Además se rehabilitará la chimenea, que ejercerá de faro, y dos plazas completarán el área que será devuelta a los leoneses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  3. 3 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  4. 4 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  5. 5 La batalla de los peajes llega a la León-Astorga y resucita las bonificaciones
  6. 6 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  7. 7 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  8. 8 Un pueblo de León busca bajo tierra para acabar con sus problemas de suministro de agua
  9. 9 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  10. 10 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono