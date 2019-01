El PSOE teme que Europa retire los 14 millones de fondos Edusi por la «nula» ejecución del plan José Antonio Diez, responsable del PSOE en el Ayuntamiento de León. / S. Santos José Antonio Diez acusa a Silván de perder la oportunidad de revitalizar la zona Norte de León y denuncian que en año y medio no ha ejecutado ni un solo proyecto A. CUBILLAS León Jueves, 17 enero 2019, 14:02

En mayo de 2017, León era agraciado con 14 millones de fondos estructurales FEDER para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 'León Norte'. Era el punto de partida de la estrategia de ciudad Edusi a los que el Ayuntamiento sumaba otros 14 millones.

Año y medio después, la ejecución del plan es nulo. Así lo ha denunciado este miércoles el líder municipal del PSOE, José Antonio Diez, que ha lamentado que no se haya llevado a cabo ningún proyecto previsto.

Iniciativas que, además, en su mayoría no sólo no contaban con el consenso vecinal sino que además no redundarían en el verdadero objetivo de los Fondos Eduisi: «revitalizar una zona olvidada de León».

Al fin de cuentas, lamentó José Antonio Diez, el plan se convirtió en un «cajón desastre» para incluir otros proyectos de la ciudad. «El alcalde, ante la falta de previsión y de ideas, quiso tapar la falta de inversiones de la ciudad por medio de los fondos Edusi, que nada tiene que ver con la finalidad de los mismo».

Grave perjuicio

Ni vía verde ni ampliación del vivero de empresas ni cambio de los sistemas energéticas en las viviendas ni proyecto de smartcity. «Absolutamente nada». Porque la realidad, según apuntó el socialista, es que con los fondos Edusi se han justificado costes de personal o proyectos informativos o software.

Incumplimientos que podrían provocar que la Unión Europea diese marcha atrás a su ofrecimiento. «El Ayuntamiento no solo ha perdido gran oportunidad de revitalizar una zona olvidad de León sino que además corre el serio peligro de que, por la inacción, la UE deniegue parte de esta subvención, lo que supondría un grave perjuicio para las arcas municipales».

Por todo ello, Diez ha instado al alcalde a agilizar los trámites, al menos de aquellos proyectos que cuentan con el consenso vecinal, para evitar que Europa saque los colores a León.