El PSOE reclama el concurso de los puestos del Mercado de Conde Luna Mercado Conde Luna de León. Los socialistas destacan que para los comerciantes es la única salida a la precariedad del edificio LEONOTICIAS León Martes, 18 septiembre 2018, 11:36

El Grupo Municipal Socialista reclama que los puestos del Mercado del Conde Luna sean sacados a licitación para poder «cubrir el vacío que afecta a más de la mitad de los comercios posibles en el edificio». El PSOE recoge así las demandas de los comerciantes, con los que los ediles se reunieron la pasada semana en una visita al mercado, que destacan la «total desidia» del equipo de Gobierno de Antonio Silván para dar «una solución a un problema que acumula ya cinco años de demora».

La edil Susana Travesí explica que, en este momento, hay en el mercado 27 puestos cerrados por los 14 abiertos lo que «da una medida de la situación real del edificio». Es cierto –explica la concejala socialista- que hay en marcha un proyecto para la dinamización del centro, que tardará unos meses «pero los comerciantes reclaman que la única solución es sacar a concurso los puestos vacantes para que el mercado tenga proyección de futuro».

La concejala explica que en 2011 se licitaron 12 puestos, en un concurso que, «por las condiciones establecidas quedó vacante». Y, desde entonces, solo se han puesto a disposición de los interesados «dos puestos hace tres años». «Los comerciantes denuncian que pese a que muchas personas se han interesado por hacerse con el alquiler de algún puesto, el equipo de Antonio Silván no da ninguna información ni facilidades, con lo que es imposible abrir nuevos comercios. Tras semanas de espera solo reciben la callada por respuesta y han de acudir a otros locales lo que genera pérdida patrimonial al Ayuntamiento y complicaciones para estos comerciantes», explica Susana Travesí que recuerda que ya en 2015 el PP anunció un plan de dinamización con más de dos millones de euros de inversión que, «como se puede comprobar, quedó en una más de las promesas vanas del equipo de Silván».

«Los comerciantes establecidos en el mercado no desean demorar más las soluciones con estudios que realizarán personas ajenas al establecimiento y que desconocen la realidad y peculiaridades del edificio y su entorno. Lo que ellos demandan es que cualquier persona interesada en hacerse con un puesto sea informado convenientemente y pueda acceder a él. No es de recibo que el mercado tenga el 60% de los puestos vacantes y no se pongan en licitación pública», subraya. Además los comerciantes temen que cualquier proyecto de dinamización tenga un coste altísimo –se habla de hasta 70.000 euros por puesto- que no pueden asumir.

Los ediles socialistas critican también el «incumplimiento de las medidas anunciadas por el PP» para los mercados ya que nada se sabe, a menos de nueve meses para el fin del mandato, de promesas como la puesta en marcha de una página web específica para los mercados.