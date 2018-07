El PSOE de León pide la destitución de Sáez Aguado y le responsabiliza del deterioro de la atención sanitaria en el medio rural Javier Alfonso Cendón (C), junto a Marcelo Alonso y Maria Isabel Fernández. / ICAL Denuncian que una «absoluta falta de planificación» que provoca desigualdad en el acceso a este servicio ELENA F. GORDÓN Jueves, 19 julio 2018, 20:58

El secretario provincial del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, reclamó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la destitución del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a quien responsabilizan de la situación actual de escasez de médicos y consultas en el medio rural, principalmente en el sur de la provincia, y a quien reprochan que diga que no hay soluciones por falta de profesionales.

«El PP se ha cargado la sanidad pública con políticas que generan despoblación; es un problema del sistema sanitario de Castilla y León y el consejero vino a León y cargó contra los profesionales; hace falta ser muy ruin para hacer eso. Alguien que dice que no hay soluciones está caduco; hace falta gente que aporte soluciones», argumentó Cendón.

La secretaria de Sanidad del PSOE leonés, María Isabel Fernández Marassa, criticó la «absoluta falta de planificación» y la política de ahorro y restricciones que, dijo, practica la Junta desde 2011 con la consecuencia de un deterioro en la prestación del servicio sanitario que se ve agravado en determinadas zonas y épocas del año.

«El PP no ofrece soluciones a una situación estructural que requiere una respuesta seria», señaló, por lo que le considera «absolutamente responsable del despropósito actual».

En la provincia leonesa, aseguró, no hay equidad en la prestación sanitaria porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y condiciones para acceder a ella.

El alcalde de Matanza de los Oteros, Marcelo Alonso, quien este miércoles no fue invitado a la reunión que el consejero de Sanidad mantuvo en la sede de la Diputación leonesa con alcaldes del sur de la provincia para analizar la situación sanitaria reprochó esa ausencia de convocatoria y arremetió contra Sáez Aguado por plantear una suerte de servicio sanitario «a la demanda con transporte a la demanda».

«¿Cómo puede un personaje de esa calaña llegar a ser consejero?» cuestionó antes de remarcar que la falta de planificación se vive desde hace muchos años. «Tontos no son; lo hacen con una finalidad, se quieren cargar la sanidad pública», afirmó antes de ironizar con la posibilidad de que los vecinos de los pueblos afectados por la escasez de facultativos y de consultas tengan que acabar solicitando ayuda a una Organización No Gubernamental. Alonso añadió que «en el sur de León necesitamos ya el rescate de Médicos Sin Fronteras, que funciona tan bién; pero si eso es así no necesitamos consejero de Sanidad; o desde luego no a éste».