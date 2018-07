La Junta 'se lava las manos', no da solución en verano a la falta de médicos y deja sin Sanidad al Sur de León El consejero de Sanidad reunido con alcaldes y el presidente provincial. / Inés Santos El consejero de Sanidad mantiene una reunión con los alcaldes de la zona y el presidente de la Diputación para ofrecer alternativas como «la atención a la demanda o ensayar la idea de transporte y concentrar la atención en núcleos más grandes» RUBÉN FARIÑAS León Miércoles, 18 julio 2018, 21:09

Preocupación en los alcaldes del sur de León y pocas soluciones a corto plazo para la falta de médicos en el Área de Salud Básica de Valencia de Don Juan.

El consejero ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación y algunos representantes de los vecinos de esta zona.

Desde la institución provincial se considera este problema como «puntual y coyuntural» y el propio Juan Martínez Majo ha querido trasladar el sentir de los regidores de la comarca sureña. «Los problemas son reales y graves pero vamos a intentar entre todos conseguir una solución porque el problema sabemos que existe».

Errores en los recursos humanos y 'balones fuera'. Antonio María Sáenz Aguado ha culpado a la Sanidad Pública Española y al Ministerio de los desajustes que han provocado la falta de médicos en Los Oteros.

«Son consecuencia de un déficit de médicos de familia que existe en León, Castilla y León y España; está ocurriendo en todas las comunidades autónomas», ha manifestado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tampoco ha ofrecido el responsable del ramo una fecha para poner solución a esta grave situación. «Cuando podamos disponer de algún médico lo haremos. Estamos haciendo todo lo posible, a través del Colegio de Médicos y sociedades científicas para atraerlos».

También ha señalado que desde la Junta se han hecho ofertas, se han reactivado oposiciones y concursos y todo ello no ha sido suficiente. «Alguna persona de baja se puede incorporar ya, pero eso no depende de nosotros y no se puede dar una fecha concreta».

Eso sí, Sáenz Aguado ha transmitido el compromiso de no reducir la plantilla y ha propuesto alternativas como funcionar con atención a la demanda en la que se solicite cita en pequeños núcleos o ensayar la idea de transporte y concentrar la atención en núcleos más grandes.

La Consejería sí reforzará las Urgencias de Valencia de Don Juan con una enfermera más. En total, en esta zona hay 12 médicos en plantilla y un pediatra, se reforzó con dos más de área y se ha reclamado la atención en el día a día y guardias. El problema, justifica, se ha producido con dos bajas laborales que ha hecho reducir la frecuentación en estos consultorios locales.

La defensa de la Junta pasa porque la solución no depende de ellos y trabajarán para hacer todo lo posible para atraer médicos a las zonas rurales de Castilla y León.