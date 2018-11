El PSOE denuncia duplicidad de contratos en la luz de Navidad y la irregular presencia del concejal en la mesa Una de las pocas luces de Navidad ya instaladas en la ciudad. / Noelia Brandón José Antonio Diez cree que se trata de la «enésima chapuza» del equipo de gobierno y advierte que el montaje y desmontaje de las luminarias ya estaba dentro del 'macrocontrato' de la luz, paralizado también por el Tarcyl RUBÉN FARIÑAS Jueves, 29 noviembre 2018, 12:59

El 'apagón' navideño al que se enfrenta la ciudad de León parece «rizar el rizo», o por lo menos eso opina el Partido Socialista.

Su portavoz municipal ha denunciado que el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar «dos veces» por el montaje y desmontaje de las luces de Navidad, al ser un apartado del 'macrocontrato' de la luz, suspendido en el Tarcyl, y aparecer también en el contrato de la decoración navideña, también paralizado ahora por un recurso.

El concejal del PSOE, José Antonio Diez, no entiende que se pueda pagar dos veces por una misma cuestión, «a no ser que Silván ya supiera que el contrato no iba a salir en estos tres años por los que ha firmado».

La empresa recurrente, que no fue adjudicataria por temas de eficiencia energética, sí ha pasado el corte con la Cámara de Comercio, quien ha contratado a Iluminaciones Río para decorar las calles y ha contado con una subvención municipal de 30.000 euros.

El concejal del área en el 'comité de expertos'

Pero, además, la solución urgente propuesta desde el equipo de gobierno, aprobar un contrato menor de 18.000 euros para iluminar San Marcelo, Santo Domingo y calle Ancha, debe contar con un comité de expertos y en él estará el concejal del área, Eduardo Tocino, cuando la ley exige que no haya nadie vinculante a dicho contrato.

Desde el PSOE elevan el tono al tratarse de la «enésima chapuza» y desconocen si el edil de Infraestructuras es experto en este asunto: «Suponemos que tendrá 'muchas luces', pero ya tenemos la experiencia de la Operación Enredadera y volvemos a incluir a un político en el área de Contratación».

El candidato socialista a la Alcaldía de León cree que no se puede gestionar peor una ciudad como está haciendo Silván, a golpe de «chapuza, electoralismo y aprobar presupuestos en mayo» y estar abandonando a la ciudad.

José Antonio Diez ha ironizado con la iluminación navideña y cree que tendrán que ser los propios leoneses los que se cuelguen las luces para que la ciudad esté decorada esta Navidad.