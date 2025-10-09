«La prevención más importante para evitar la miopía en niños es que jueguen en la calle»

El cuidado de la salud visual gana cada vez más fuerza en una provincia envejecida como León, donde la presbicia y la vista vista cansada están a la orden del día entre mayores de 45 años, y en la que los menores padecen los males de una generación con las pantallas como herramienta básica del día a día que no hacen sino aumentar los casos de miopía.

El 9 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, una jornada para poner en valor el papel de los profesionales de la salud que velan por uno de los sentidos más valiosos que tenemos. Para hacer una radiografía sobre la salud visual de los leoneses hablamos con José María Martínez Triana, delegado del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León en nuestra provincia que cuenta con cera de un centenar de colegiados y propietario de una óptica en la calle Carmen de León.

¿Quiénes sois los ópticos-optometristas?

Somos el primer punto de atención a los pacientes que tienen problemas de visión. El 90% de los pacientes que vemos presentan deficiencias de visión, problemas de miopía, hipermetropía y sobre todo presbicia y vista cansada. Nos encargamos de hacer el 80% de las refracciones -graduaciones- y, en el caso de encontrar algún indicio de patología como puede ser un glaucoma al detectar tensión ocular alta, derivamos al oftalmólogo, que es el profesional que se encarga de las patologías.

Realizáis un primer triaje

Exacto. Las dos profesiones sanitarias que se encargan de la salud visual son los oftalmólogos, en la parte patológica, y los optometristas en la funcional. Somos los primeros que muchas veces detectamos una patología porque es el lugar al que acuden los pacientes cuando tienen algún problema visual, hacemos un primer triaje. Somos, en definitiva, el primer paso de la salud visual.

Sin embargo, en España hay la concepción de que las ópticas son más bien tiendas

Nosotros somos establecimientos sanitarios. En España existe una dualidad porque en el sistema anglosajón por ejemplo tienen otra forma de trabajar. Nosotros tenemos las dos titulaciones, podemos hacer la graduación de un paciente y a la vez hacerle las gafas, que es algo muy importante. Aunque la óptica se ve como un tienda no es así, somos un establecimiento sanitario que, aparte, vende gafas.

¿Existe el papel del optometrista en la seguridad social?

Este mes de octubre dos compañeros comienzan en Ponferrada, son los dos primeros optometrsitas que van a estar en la seguridad social de León. Van a hacer el triaje de retinopatías diabéticas, es un hito fundamental. En España hasta hace poco solo había la figura del oftalmólogo, pero contar ya con un óptico-optometrista que te haga un triaje va a ser un 'boom'. Hasta ahora el 80% de la gente que va a oftalmología es para hacer graduaciones, pero contando ahora con este perfil vamos a liberar muchísimo al profesional oftalmólogo, se va a reducir la espera y va a ser la bomba cuando se implante en toda España porque en Europa ya se hace desde hace tiempo y es un hito para que cada profesional se encargue de su área.

¿Cuáles son las principales patologías que veis en los leoneses?

En nuestra provincia influye mucho la edad de la población. La presbicia comienza sobre los 45-48 años, y en León el grueso de la población está ya por encima de esa edad por lo que hay muchísima gente con este problema.

Y la miopía cada vez crece más entre los niños y jóvenes

Hay países donde la miopía ya es pandémica, hasta el 80% de los niños en Corea ya la padecen, es una evidencia científica.

¿Qué recomendamos a los padres para evitar que sus hijos la sufran?

La prevención más importante para los niños es que jueguen en la calle entre 90 y 120 minutos al día. Las famosas pantallas es otro tema, ya las tienen en las aulas y las usan todo el día, pero sin duda jugar en la calle es fundamental.

También está la regla del 20-20-20 que se puede aplicar en el estudio y que consiste en mirar cada 20 minutos a unos seis metros de distancia durante 20 segundos.

¿Y para los adultos qué recomienda?

Es importante que acudan a las revisiones y visiten al oftalmólogo y al optometrista para controalr patologías como el glaucoma. Se llama la ceguera silenciosa porque no presenta síntomas y por eso es importante acudir a profesionales. Oftalmólogo y optometristas somos profesionales diferentes pero complementarias, y ambas importantes.