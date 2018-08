El preso huido desde el lunes podría encontrarse ya fuera de la provincia, según el subdelegado Centro de Inserción Social de León. Faustino Sánchez recuerda que los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan para localizar a Santiago Izquierdo Trancho D. ÁLVAREZ Domingo, 5 agosto 2018, 17:38

El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, señaló que el preso Santiago Izquierdo Trancho, huido de la Justicia desde el lunes después de no presentarse en el Centro de Inserción Social (CIS) de León al término de su permiso, aún no ha sido detenido pese a que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan trabajando en la investigación abierta para dar con su paradero. «La detención no tiene por qué producirse en León», apuntó el subdelegado, que recordó que el interno cumplía una condena menor de tres años y tres meses a causa de tres robos.

En esa línea, Sánchez remarcó que fue la autoridad judicial, en este caso un juez de vigilancia penitenciaria, quien consideró que el reo podía estar en un grado de semilibertad que incluyera su traslado «de forma autónoma» desde el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, donde cumplía condena, hasta el CIS de León.

Considerado uno de los presos más peligrosos de España, Izquierdo Trancho tendrá que enfrentarse a una nueva causa por quebrantamiento de condena cuando sea detenido. El recluso ingresó por primera vez en la cárcel en mayo de 1985, acusado de asesinato. Ya en prisión, habría sumado a su historial delictivo la muerte de un compañero recluso, así como otros delitos como el secuestro de funcionarios, el desacato, la agresión, las amenazas o el robo, que habrían elevado sus condenas hasta los 138 años.

El reo fue también uno de los líderes del motín que en 1991 sufrió la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y ha protagonizado numerosos intentos de fuga. En la actualidad y tras haber cumplido las penas más largas a las que había sido sentenciado, Izquierdo cumplía una condena menor.