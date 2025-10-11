El PP ve en el plan de inversiones en talleres de Renfe «un ejemplo más de marginación a León» Se preguntan si el presidente de la Diputación exigirá a Óscar Puente que rectifique y cumpla el compromiso iniciado por Zapatero de invertir 50 millones en Torneros

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 14:11 Comenta Compartir

El Partido Popular de León denuncia que el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe presentado este viernes por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, es un «ejemplo más de que el Gobierno margina a la provincia con el silencio cómplice del PSOE provincial».

Los 1.000 millones previstos de inversión, apuntan, «pasan de largo» por la provincia de León, ya que apenas cuenta con una mención, sin especificar inversión, para adecuar las instalaciones actuales existentes en Trobajo del Camino y la capital lo que supondrá, en la práctica, que «estén abocadas al cierre futuro» porque lo que se necesita son los talleres unificados y unas instalaciones nuevas y modernas, explica el PP.

«De nuevo, el Gobierno no cumple con la provincia con el silencio cómplice del secretario provincial del PSOE, incumpliendo la promesa reiterada, iniciada por Zapatero, y que han mantenido los socialistas leoneses de impulsar unas instalaciones modernas en Torneros», señalan en un comunicado.

Los 'populares' consideran que «cada vez que el Gobierno anuncia inversiones históricos deja fuera a León», como ocurrió ya con los aeropuertos, con el agravante que la gran mayoría de las mismas se producen desde el ministerio que dirige Óscar Puente. Ante esta situación, reiteran, el PSOE de León «asume y «guarda silencio». Además acusan a los socialistas de «mentir a los leoneses, por cuanto supone un pérdida de competitividad y, posiblemente, de empleo». Este nuevo 'punto negro' en la trayectoria del Gobierno en la provincia, dicen, «no tiene respuesta por parte de Javier Alfonso Cendón, lo que demuestra su nula influencia en el Ejecutivo, lo que supone un agravio para la provincia de León».

«Incapaces» de exigir al Gobierno

El PP de León sospecha que el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, «no será capaz» de exigir a Óscar Puente en la reunión prevista para el día 16 que rectifique y cumpla con los compromisos adquiridos de una inversión de 50 millones en unos nuevos talleres en Torneros; promesa -recalcan- que se remonta al período de Zapatero como presidente del Gobierno»

La ausencia de León en el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento, añaden, se suma a que el aeropuerto de La Virgen del Camino «no está» entre los receptores de los más de 3.000 millones de euros del 'histórico' plan de inversiones de Aena, lo que supone que la terminal de mercancías no se ejecutará, algo sobre lo que, recuerdan, «Cendón también ha dado la callada como respuesta», apuntan.

El PP de León le recuerda a Courel el listado de los incumplimientos con la provincia, entre los que mencionan las las autovías entre León y Valladolid, la Ponferrada-Orense, la llegada del tren de FEVE a la ciudad de León, el soterramiento de la ronda en la zona de los Hospitales, el cierre de la LE-30, el desarrollo logístico de Torneros, la ronda de Ponferrada, la falta de inversiones en el ramal noroeste del Corredor Atlántico con el lazo del Manzanal como principal escollo.

Muchos de esos compromisos, dicen, están incluidos en el acuerdo de gobierno de 2019 firmado por el PSOE y la UPL para gobernar la Diputación leonesa y cuestionan «qué necesita la UPL para comprobar que el PSOE no solo incumple con la provincia sino que torperdea cualquier proyecto que suponga mejora de las infraestructuras».