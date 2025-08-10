El PP de León denuncia el «silencio cómplice» de UPL al no exigir al PSOE que «cumpla ya» con los proyectos acordados Los 'populares' señalan que se han cumplido seis años del acuerdo de gobernabilidad entre ambos partidos en la Diputación

El Partido Popular de León ha denunciado el «silencio cómplice» de la Unión del Pueblo Leonés que, desde su punto de vista, no exige al PSOE que el Gobierno «cumpla ya» con los proyectos recogidos en el 'Acuerdo para el Desarrollo de León' firmado entre ambos partidos en 2019 y que abrió la puerta a la gobernabilidad conjunta de la Diputación Provincial.

Los 'populares' censuraron en un comunicado recogido por Ical que la Unión del Pueblo Leonés «sólo se preocupa de criticar a la Junta, a la que responsabiliza de todos los problemas de la provincia, cuando la apuesta por León es mucho más clara que la del Gobierno de Pedro Sánchez».

El PP recordó que el pasado 12 de julio se cumplieron seis años del acuerdo firmado por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y su homólogo de la UPL, Luis Mariano Santos, en el que se concretaban en 24 puntos con necesidades de la provincia, la gran mayoría vinculadas al Ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos, presente en la firma del acuerdo como secretario de Organización del PSOE.

«La Unión del Pueblo Leonés no habla de ello, ni utiliza sus herramientas para presionar al PSOE para que se cumpla de una vez con la provincia», incidieron desde el PP de León, al tiempo que recordaron que «esos incumplimientos dieron como resultado la renovación del acuerdo actualmente vigente donde esas reivindicaciones se han dejado de lado».

Según el PP, un ejemplo claro es el «ruido» producido a raíz de las recientes declaraciones del secretario de Organización del PSOE de Castilla y León que provocó un «encuentro» para analizar la salud del pacto pero donde «no se abordaron con firmeza los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez con esta provincia».

«Desde la UPL abundaron en la necesidad de dar un paso más, por ejemplo, en la consecución de la terminal de carga del aeropuerto, algo que venimos reivindicando desde hace meses desde PP, pero que sigue sin avances, en primer lugar, porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, no recibe al presidente de la Diputación pese a que hace casi dos años que ha pedido un encuentro para analizar los proyectos pendientes», resumió el PP.

El 'Acuerdo para el Desarrollo de León' firmado por PSOE y UPL en 2019 recogía, entre otros, el desarrollo del Área Logística de León en el polígono de Torneros, la llegada del FEVE al centro de la ciudad de León, la mejora de la línea ferroviaria León-Astorga-Ponferrada, la autovía A-60 entre León y Valladolid, la A-76 entre Ponferrada y Orense, la Ronda Noroeste de León, la segunda fase del Parador de San Marcos, la puesta en valor del Teatro Emperador o la recalificación de terrenos del Cuartel de Almansa para hacer viviendas públicas.