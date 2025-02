Pollán tilda de «propaganda» el 16-F y pide a los leoneses «que no se dejen engañar» El presidente de las Cortes asegura que Vox «no se pone de perfil» y rechaza que la solución sea la creación de una nueva autonomía

Leonoticias León Sábado, 15 de febrero 2025, 20:15 Comenta Compartir

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, afirma que «mañana se verá un alto grado de propaganda» en la manifestación por el desarrollo y futuro de la provincia, asegura que Vox «no se pone de perfil», pero pide a los leoneses que «no se dejen engañar» por quienes «utilizan» su «sentimiento de descontento».

«Hay muchos medios y gente particular que me han pedido mi opinión sobre la manifestación de mañana en León y si Vox se pone de perfil en este tema. Nada más lejos de la realidad», explica Pollán en un mensaje en su red social de X, recogido por Ical.

En el mismo, expresa el respeto a las personas que mañana acudirán a la manifestación, convencido de que entre ellas habrá votantes de su partido, pero achaca la situación de León, como la de otras provincias al Estado de las Autonomías, y arremete contra los sindicatos, los partidos leonesistas y quienes han gobernado, PP y PSOE.

«Lo que mañana se va a ver en León tiene un alto grado de propaganda a muchos niveles», sentencia, de lo que culpa a los convocantes, los sindicatos, a quienes defienden la creación de una nueva autonomía y a PP y PSOE, convencido de que todos ellos van a «buscar la foto».

De los sindicatos, dice que están «vendidos» al poder establecido, que «viven» de la subvención pública y que «llevan siete años escondidos en sus sedes ante el peor gobierno del periodo democrático en España».

«Detrás de los leoneses que mañana van a salir a reivindicar sus legítimas pretensiones vamos a tener la disputa por la foto», subraya, mientras arremete contra los que proponen una autonomía de León, otros de la Región Leonesa (León, Salamanca y Zamora) o los que quieren León con Asturias, unido a que El Bierzo, en la supuesta autonomía, pide ser provincia.

Sobre PP y PSOE, afirma que llevan cuarenta años de «incumplimientos y abandono», lo que achaca al Estado Autonómico y «las desigualdades», por lo que rechaza que constituirse en nueva autonomía sea la solución, sino otro «problema».

«¿Vox se pone de perfil?». «Para nada», asegura, para subrayar que siempre han defendido lo mismo, que «el estado de las autonomías es la ruina» de provincias como León. «El principal problema de España, y por tanto de León en estos momentos, es sacar a la izquierda y al socialismo de la Moncloa», asevera.

Sin embargo, asegura que «no vale un cambio de sillones, tiene que ser un cambio de políticas», y pide que no se engañe a los leoneses porque lo que no sea «un cambio radical» de las políticas en España y la Unión Europea sea «engañar». «Todo lo que nos sea esto es ruido y manipulación de la que Vox no va a participar nunca», concluye.