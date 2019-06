La pobreza en León ni aumenta ni disminuye: Cruz Roja atendió a 1.851 personas en riesgo en 2018 Presentación de la Memoria 2018 de Cruz Roja. / Sandra Santos La situación se cronifica en la provincia, que lejos de sumar más personas en riesgo de exclusión no ve salida autónoma para los que reciben la ayuda de la institución NACHO BARRIO León Jueves, 27 junio 2019, 11:53

[AVANCE] Sigue siendo el problema entre los problemas. El eco de una crisis que pareció haberse quedado atrás pero cuyos latigazos siguen castigando a la provincia. Y lejos de encontrar una solución definitiva, la pobreza se cronifica. Ni se crea ni se destruye, simplemente se mantiene.

Atendiendo a un total de 39.368 personas durante todo el año 2018 gracias al trabajo de 2.944 voluntarios y 109 trabajadores, Cruz Roja manifiesta que la realidad no termina de cambiar pese a su esfuerzo.

«Yo no veo ni tendencia al alza ni a la baja, sino una continuidad con la gente que atendemos, que no terminan de ser cien por cien autónomas», manifesta Marta Cuesta, coordinadora provincial de Cruz Roja. El capítulo de extrema vulnerabilidad de la entidad no se vacía. 16.027 intervenciones y 1.851 beneficiarios siguen haciendo de éste un pilar básico de su labor.

El motivo de las declaraciones no fue otro que la presentación de la Memoria 2018 de la entidad. «Trabajamos con los excluidos de los excluidos, vemos que llega muy poca gente nueva, como pasaba hace seis o siete años, pero la pobreza está cronificada», lamentaba el hasta ahora presidente, José Ignacio de Luis.

La red comarcal de Cruz Roja en León sigue siendo básica para llegar a todos los que lo necesitan. Con un total de quince comités comarcales, la institución quiere volcarse en la nueva etapa de María Victoria Seco en «la atención rural como prioridad», como ella mismo remarcó.

17.872 socios y 2.944 voluntarios componen el corazón social de la entidad, que llevó a cabo en 2018 un total de 145.762 intervenciones con personas mayores y con personas con discapacidad, siendo 4.899 los beneficiarios.

Las mujeres en dificultad social, tan sangrantemente de actualidad en nuestros días, suponen un total de 245 beneficiarias en 3.025 intervenciones. «El proyecto de mujer en dificultad social sigue siendo un eje vertebrador, que no solo tiene que tener una atención, sino también otro tipo de respuestas», manifestó Marta Cuesta.