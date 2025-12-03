leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del anuncio en el bar.

El 'pistoletazo de salida navideño' de un bar leonés que vuelve a poner casi toda su carta a un euro

Café, vino, cerveza e incluso refrescos son algunos de los productos que han vuelto a bajar de precio

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:30

Bebida y tapa por un euro. El Bar Caricós, situado en la calle San José número 5, en el barrio leonés de Pinilla, se ha ganado un hueco entre sus vecinos gracias a esta original iniciativa: una vez al mes pone gran parte de su carta a solo un euro. Y no le va nada mal.

No es la primera vez que este bar anuncia su bajada de precios y es que sus clientes ya están habituados a su parada mensual. La rebaja no siempre cae en el mismo día de la semana ni del mes, pero cada vez genera mayor expectación entre los vecinos

Además de las bebidas a un euro, el establecimiento acompaña la promoción con una amplia variedad de tapas. Entre ellas, destacan las arepas venezolanas y las fajitas mexicanas, junto con propuestas que cambian según el día: los lunes se ofrece pulpo, los martes callos, los miércoles una degustación formada por seis tapas distintas, los jueves cordero y los viernes un combo de chivo con cecina de chivo y patatas.

Imágenes de algunad de las tapas del establecimiento. L.N
Imagen principal - Imágenes de algunad de las tapas del establecimiento.
Imagen secundaria 1 - Imágenes de algunad de las tapas del establecimiento.
Imagen secundaria 2 - Imágenes de algunad de las tapas del establecimiento.

Las tapas de la mañana se sirven desde las 7:30 hasta las 16:00 horas, mientras que el resto de elaboraciones salen después del descanso que se dan entre las 16:00 y las 19:00.

