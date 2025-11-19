Pinturas para decorar el Hospital de Día Oncohematológico de León Los alumnos del taller de pintura de Villaquilambre han sido los encargados de dar vida a las paredes del centro

El Hospital de Día Oncohematológico del Complejo Asistencial Universitario de León cuenta desde esta semana con una imagen más alegre gracias a los alumnos del taller de pintura del Ayuntamiento de Villaquilambre.

Con edades comprendidas entre los cinco y los 17 años, los jóvenes han realizado dibujos que ahora decoran la sala de tratamientos del centro del Caule.

La iniciativa surgió a través de la Concejalía de Cultura del Villaquilambre, conocedora de las diferentes propuestas que se lanzan habitualmente desde el servicio del Hospital de Día Oncohematológico, y tiene como objetivo humanizar los espacios de la unidad.