Piden más ambulancias para emergencias en León ante la «saturación existente» El sindicato UGT recuerda que el propio presidente se comprometió a ello y de momento «no se ha hecho nada»

El sindicato UGT reclamó este viernes a la Junta de Castilla y León la incorporación de más vehículos de emergencias sanitarias para la provincia, cumpliendo así una promesa del propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco. El sindicato reclama, al menos, la llegada de cuatro soporte vital básico para León ciudad, Ponferrada, Astorga y La Bañeza.

UGT recuerda que la capital berciana tiene, actualmente, un único soporte vital básico para una población de 63.000 habitantes, con una media de 18 intervenciones diarias, mientras que en León hay dos ambulancias de este tipo, que se encuentran «desbordadas».

La situación del servicio en una provincia tan extensa

A esto se añade que las ambulancias de Astorga y La Bañeza realizan cerca de 1.000 kilómetros en una guardia, encadenando urgencias, y con infradotación en el resto de la provincia, lo que tiene como consecuencia que algunos de los vehículos asignados a poblaciones como Bembibre, Villafranca del Bierzo o Truchas, tengan que desplazarse a otros municipios para atender incidencias, «poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de la población de estas zonas rurales, puesto que el tiempo de respuesta ante una emergencia se llega a triplicar, pudiendo llegar a ser de más de una hora», advierten.

A ello se suma que los técnicos de emergencias están saturados, fatigados y «sin tiempo ni para comer», denuncia el sindicato.

Por otro lado se felicitan por la próxima incorporación de un helicóptero sanitario al Bierzo, pero recuerdan que son los soporte vital básico «los que prestan ayuda en el terreno» y realizan más del 70 por ciento de las intervenciones de la provincia.

