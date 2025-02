El personal laboral de la educación leonesa, al límite: «Las bajas tardan en cubrirse un año»

Leonoticias León Lunes, 17 de febrero 2025, 11:19 Comenta Compartir

Una reunión de urgencia con la Consejería de Educación de Castilla y León tras «más de un año y medio sufriendo un abandono total de los centros públicos de León». Es lo que pide el Comité de Empresa del personal laboral de la provincia que denuncia una situación límite.

En el centro de las críticas el problema con la cobertura de plazas. Según explica Ruth Sanz Prieto, presidenta del Comité de Empresa, hay plazas «que están tardando un año en cubrirse». «El personal está al límite, cuando alguien está de baja su plaza no se está cubriendo y los compañeros tienen una sobrecarga de trabajo porque tienen que hacer lo suyo y lo de otra persona más, con lo que eso supone», denuncia.

En la reunión que ya han solicitado a Educación quieren abordar además la situación que viven técnicos de atención a necesidades especiales o en educación de 0 a 3 años. «La gratuidad suena muy bien, pero si no se financia adecuadamente es un lío como estamos viendo», relata Sanz, que explica que hay técnicos que no pueden «ni salir al baño porque los niños no pueden quedar solos en el aula y no hay nadie más». «Se ha hecho la gratuidad, pero no hay calidad educativa», apunta.

Señala también que «hay personal de servicios sin cubrir, subalternos o personal de cocina» atravesando un muy mal momento con una «privatización encubierta contratando catering diciendo que no hay personal y lo que pasa es que no se cubren las bajas».

Ante este «importante deterioro» el Comité de Empresa quiere dar «un golpe en la mesa y decir que ya está bien». Estudian iniciar otro tipo de acciones junto al resto de provincias y exigir así que se dote a la educación del «personal necesario para garantizar un buen servicio y unas condiciones óptimas para los trabajadores».

