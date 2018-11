¿Qué pasa con Arty? Imagen de archivo de Arty tocando en la calle Ancha. / N. Brandón La Policía Local explica que hace «mucho tiempo que no solicita el permiso» y el músico insiste en que «no me conceden trabajar en la calle Ancha» I. SANTOS León Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:40

¿Qué pasa con Arty? El popular músico ruso del que todos los leoneses han disfrutado sigue ocupando la actualidad de la capital. Si hace unas semanas aseguraba en redes sociales que la Policía no le dejaba tocar, la polémica creció este sábado cuando les acusó de robar parte de sus pertenencias.

A este respecto, el Ayuntamiento de León asegura que el músico no cumple la normativa y acumula ya 300 denuncias, mientras el popular músico ruso insiste en que el consistorio tiene una cruzada contra él. Desde la Policia Local aseguran que son muchos los artistas callejeros que piden la autorización para tocar en la vía pública, pero hay un informe y unos requisitos que se deben cumplir.

La obtención de los permisos es muy sencilla mientras el músico (o artista) no use un amplificador, tenga autorización para tocar en varios lugares de la capital leonesa y que no tenga una actividad continua, es decir que durante ciertos periodos cese la actividad.

Estas normas se establecen para no entorpecer la convivencia con los vecinos, que en la calle Ancha se debe ampliar a un horario especial al estar dentro de la zona ZAS (Zona Acústicamente Saturada).

Desde la Policía Local aseguran que no hay ningún problema con los músicos callejeros que solicitan este permiso, pero añaden que «él lleva sin solicitarlo mucho tiempo, porque quiere tocar siempre en el mismo sitio». Una decisión que desde el Ayuntamiento no pueden aceptar, ya que «hay más músicos que solicitan poder realizar su actividad en esa calle y tienen el mismo derecho».

En este sentido, Arty explicaba en su Facebook hace unas horas que «no le conceden el permiso de trabajar en la calle Ancha». «Yo sigo tocando, siguiendo todas las condiciones», añade en su plublicación sin llegar a entender la negativa del Ayuntamiento a concederle el permiso.

Las multas y denuncias

Tras los primeros incumplimientos de la normativa que se exige a los artistas callejeros, Arty comenzó a recibir multas. «Las multas sólo pueden ser económicas y él no las paga», explican desde el consistorio, que también añaden que «lleva acumuladas 300 denuncias».

También algunos vecinos de la zona han manifestado su malestar «porque no quiere compartir el espacio y hay entre 3 y 4 solicitudes para ese espacio» todos los días. La Policía Local insiste en que «no hemos tenido ningún problema con los artistas, pero él no quiere cumplir los requisitos».

Arty sigue denunciando «el robo sufrido en la calle Ancha» el pasado sábado. «Al instante me pisó con todo el peso, se giró hacia mi con el costado con pistola y comenzó a empujarme desde la silla. Después comenzó a agarrar mis cosas y tirarlas en el maletero del coche», escribe el músico ruso en sus redes sociales.