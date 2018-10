La música de 'Arty' no se rinde

No es la primera ocasión, ni la segunda, ni la tercera. De forma secuencial el Ayuntamiento de León considera que el músico ruso Artem Eremin, 'Arty', no cumple con la normativa de ocupación viaria y busca su desalojo.

Ocurre de tarde en tarde y de nuevo ahora ha vuelto a suceder. El Consistorio ha trasladado a este músico urbano, sumamente popular entre los leoneses, que no puede hacer sonar su acordeón en el centro de la ciudad.

«Viene la Policía y me dice que no puedo tocar, que la gente se queja, pero no es verdad porque los propios vecinos me han defendido cuando los agentes me identifican y me intentan quitar del lugar en el que me pongo», ha asegurado este viernes.

Galería. Arty, este viernes, en la calle Ancha de León. / Noelia Brandón

Se siente amenazado

'Arty' comenzó a tocar por las calles de León en 2004 y en los últimos años toca dos horas por la tarde y otras tantas por la mañana. Y siempre en la calle Ancha, moviéndose en diferentes zonas para que los comercios no presenten quejas por su música.

Además asegura que su horario «de la mañana empieza muy cerca de la hora de cuando se cierran las tiendas, sobre la una; por la tarde empieza después del horario comercial, y toco a partir de las ocho en invierno y de las nueve en verano y siempre buscando no tener problemas».

'Arty' remarca que la situación «de acoso» de los últimos días es desproporcinada y que incluso se le ha «amenazado». El músico asegura además que cuenta con una resolución favorable del Procurador del Común que le respalda y pide al Ayuntamiento que lo ocurrido «no vaya a más».