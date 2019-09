El Partido Popular exige al gobierno PSOE-Podemos un soterramiento sin recortes y con calidad urbana Los concejales Eduardo Tocino y Aurora Baza durante su reunión con miembros de la Asociación Quevedo. El popular Eduardo Tocino denuncia haber detectado recortes en el proyecto logrado por el Partido Popular por una falta de seguimiento y exigencia del gobierno PSOE-Podemos LEONOTICIAS León Viernes, 20 septiembre 2019, 14:29

Los concejales popular Eduardo Tocino y Aurora Baza han visitado junto con los vecinos, miembros de la Asociación Quevedo (Crucero) y la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, las obras de retirada de amianto, las viejas estructuras metálicas y los andenes junto al Palacio de Exposiciones.

Un compromiso perseguido durante el pasado mandato y fruto de la palabra dada por el entonces alcalde, Antonio Silván. Tocino señaló que «esta actuación fue el resultado de la gestión y seguimiento de las obras puesto que los vecinos reclamaban retirar dicho 'basurero' en la entrada más principal de la ciudad».

Los concejales populares han informado a los vecinos de los problemas detectados en la obra; ya que, según denuncian, peligran ciertos aspectos del proyecto ante la falta de seguimiento y exigencia de mejoras por el actual gobierno municipal PSOE-Podemos.

El Partido Popular lamenta no tener participación ni información directa por parte del equipo de gobierno, recabando no obstante información por los vecinos, trabajadores, personal de ADIF y otros. Los vecinos se muestran totalmente en contra de las modificaciones del proyecto o la pérdida de calidad en el proyecto. El PP alerta de ello, «no con críticas genéricas ni a posteriori, sino en el momento actual que es reconducible para que se tomen medidas urgentemente».

Vallado en los edificios protegidos de la calle Astorga

El futuro peatonal del Paseo del Ferrocarril y los edificios protegidos de ladrillo de la calle Astorga «padecen otro conato de perjuicio en la calidad urbana. El paseo que será un lugar de referencia está a punto de sufrir la instalación de un vallado de delimitación con las viviendas que rechazan los vecinos con rotundidad. Un vallado liso y de hormigón más propio de una instalación ganadera que de un espacio urbano reconvertido y nuevo. El paseo perdería atractivo y las fachadas de los edificios de ladrillo y sus ventanales rehabilitados por los planes en el León Oeste se verían claramente perjudicados en su aspecto visual. Se pide que estos vallados sean acordes con los edificios, tengan diseño y no sean 'paredones' para los grafittis», añadió Eduardo Tocino.

Nueva provisionalidad en el Paso de los Quebrantos

El concejal también ha recordado que «la supresión de la pasarela sobre las vías en su día dio lugar, como en la mayoría de las actuaciones, a situaciones provisionales y raquíticas. En este caso, el problema es que a pesar de haber pedido el PP que se ampliara lo más posible este paso y se dejara con la configuración propia de una calle peatonal, se vuelve a dejar estrecho. El vallado que delimita el paseo con los terrenos sin urbanizar queda nuevamente reducido a unos 3 metros de ancho, como la calleja provisional que dejó la anterior actuación socialista».

Mirador en Doctor Fleming

Tras haber realizado consultas en la pasada legislatura por su posible ampliación hacia la Velasquita, desde ADIF se informó que no era posible por la topera de los talleres. Mientras que el PP solicitó ampliarlo, «ahora se prevé reducirlo hasta eliminar la plaza-mirador que se generaba ganando un espacio sobre las vías. Si no se remedia se pretende alinear a los edificios perdiendo la ciudad, y El Crucero especialmente, la pequeña plaza que era atractiva por su espacio y diseño. El Grupo Municipal del Partido Popular solicita que, de no poder ampliarse, se mantenga al menos como se planificaba y en ningún caso se elimine.

Pavimentos y otros detalles arquitectónicos

Otros problemas son los relativos a los pavimentos o materiales que podrían no guardar criterios de calidad, rampas o accesos. Detalles que, si no se realizan adecuadamente, «harán peligrar el seguimiento hecho durante estos años y la previsión de lograr un soterramiento de vanguardia como se planificó por el Partido Popular».

Los vecinos han sido informados de todos estos aspectos ya que frente a la realidad de la gestión y de las mejoras que se visualiza ahora con la retirada de esas viejas naves dejadas en el proyecto socialista, comienzan a aparecer problemas de falta de exigencia de mejoras para León.

El grupo municipal del Ayuntamiento pide que se mantenga la exigencia con ADIF como se hacía antes y exige estar informado puntualmente y que exista participación real en estos asuntos «que son responsabilidad de todos para lograr una ciudad moderna y de futuro, no provisionalidades o chapuzas como sucedió en el momento del corte del paso a nivel por parte del PSOE».