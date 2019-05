Once inspectores y quince subinspectores asumen la inspección del control de horario laboral en León Veintiséis funcionarios se ponen al servicio de la nueva ley en la provincia, en una situación de interinidad por el periodo 'en funciones' del Gobierno NACHO BARRIO León Miércoles, 22 mayo 2019, 10:16

Ya hay quien se encargue. Son once los inspectores y quince los subinsepctores del Ministerio de Trabajo en la provincia de León y, además de sus competencias reglamentarias habituales, ahora asumen la inspección en la aplicación de la nueva ley de control del horario laboral.

El periodo actual 'entre elecciones', en el que el Gobierno central se encuentra en 'funciones', ha servido de traba a algunas empresas a la hora de asumir el imperativo de la ley, de forma que la aplicación se ha visto retrasada más de lo deseado por el Ejecutivo.

Tal es así, que este periodo de interinidad frena a hacer declaraciones oficiales a los responsables del Ministerio, que se encuentran 'a la expectativa' del proceso.

Como se ha podido conocer en las últimas semanas, la finalidad de la nueva ley que obliga a todas las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores es destapar esos 2,6 millones de horas extras que se hacen a la semana y no reciben a cambio ninguna remuneración ni, por tanto, cotizan a la Seguridad Social.

Para descubrir este fraude, la Inspección de Trabajo ya está en marcha y va a poner todo el ahínco para que todas esas horas extras se afloren.

Frente a la creencia general, el Ministerio ha apuntado a que no se ha fijado un plazo de 'adaptación' para las empresas. No obstante, como suele ser habitual en la inspección, se hará un requerimiento a la empresa en caso de irregularidades, dando un plazo para que se solucione. Una vez que esto no ocurra, la sanción aumentará.

Sea como fuere, la Inspección de Trabajo no se ha dormido en los laureles. Desde el mismo día 12, fecha en laque entró en vigor la norma, han comenzado las inspecciones y visitas a empresas, a las que se les ha reclamado el registro horario, si bien es cierto que esta redacción no ha podido conocer por los cauces oficiales si ya ha sido tramitada sanción alguna por esta cuestión.