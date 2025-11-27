La ONCE dedica su cupón del 2 de diciembre al Palacio de los Guzmanes de León Cinco millones de cupones difundirán el edificio, que supone un ejemplo de la arquitectura palaciega del renacimiento español

El Palacio de los Guzmanes de la capital leonesa, sede de la Diputación de León, protagonizará el cupón de la ONCE para el sorteo del próximo martes, dos de diciembre, lo que permitirá que cinco millones de cupones difundan por toda España el edificio que supone un ejemplo de la arquitectura palaciega del renacimiento español.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la directora de ONCE en León, María Quindós Nistal, presentaron hoy el cupón, en un acto que se llevó a cabo en el propio Palacio y en el que estuvieron acompañados la consejera territorial ONCE, María Ángeles Ramos del Pozo.

«Este cupón es un homenaje a la belleza del pasado y sobre todo, una invitación para mirar al futuro desde al perspectiva de la inclusión» afirmó Quindós, que destacó la «importancia» del papel de las administraciones como la Diputación provincial «para lograr sociedades inclusivas».

El diseño del Palacio de los Guzmanes

El Palacio de los Guzmanes fue diseñado por el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, mientras que las obras, que se iniciaron en 1577 y concluyeron en el siglo XVII, fueron dirigidas por su discípulo, Juan del Ribero Rada. Lo mandó construir por Ramiro Núñez de Guzmán y continuó con la obra su hijo, Juan de Quiñones y Guzmán, obispo de Calahorra.

La fachada principal cuenta con tres cuerpos: uno bajo, con ventanas enrejadas; el principal, con balcones rematados en frontispicios; y el superior, con una galería corrida. La puerta es del siglo XVI y está escoltada por columnas jónicas y coronada por dos estatuas de soldados que sostienen el escudo familiar de los Guzmanes.

Las torres presentan un cuerpo más; tres de ellas cuentan con ventanas angulares y la suroeste lleva adosada una escalera de caracol. El patio tiene doble arquería, la baja con arcos de medio punto sobre columnas jónicas, y el alto con arcos carpaneles apoyados en columnas corintias. El Palacio de los Guzmanes incorpora influencias góticas y mudéjares, una mezcla de estilos que le hace ser único y que refleja la diversidad cultural de España.