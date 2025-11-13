Ocho entidades leonesas, beneficiarias de la cuarta edición de 'Agua, Salud y Ciudad» La iniciativa que lanzan el Ayuntamiento leonés y Aguas de León tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y promover la igualdad de oportunidades de los leoneses

Leonoticias León Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

Las oficinas de Aguas de León han sido testigo del acto en el que se ha dado a conocer la resolución de la cuarta edición del programa 'Agua, Salud y Ciudad', una iniciativa de la que se beneficiarán un total de ocho entidades leonesas que impulsarán proyectos que se dirijan a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y promover la igualdad de oportunidades. Al acto han asistido la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, y la gerente de Aguas de León, Mª Pilar Lasheras, además de personal de la sociedad mixta y representantes de las entidades beneficiarias.

'Agua, Salud y Ciudad', enmarcado en el Pacto Social por la Solidaridad, el Empleo y la Sostenibilidad, se ha dotado en esta ocasión de un fondo de 5.000 euros que serán repartidos entre las entidades seleccionadas. En concreto, esta dotación irá a parar a la Asociación Leonesa con las Enfermedades en la Sangre (ALCLES), por su Programa integral en salud, hábitos de vida saludable y nutrición para pacientes con enfermedades oncohematológicas (y familiares); a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), por el Proyecto de Voluntariado de acompañamiento en cuidados paliativos; y a la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir, para el proyecto de Centro de Atención Integral para Mujeres Víctima de Violencia Machista (C.A.I): inserción sociolaboral.

Otra de las entidades beneficiarias de 'Agua, Salud y Ciudad' es Cáritas Diocesana de León, que pondrá en marcha el programa 'Educar y sensibilizar a las personas sobre la interrelación crucial entre el agua, la salud y el desarrollo urbano sostenible'. La Asociación Amigos Síndrome de Down (AMIDOWN), que continúa con su programa 'Pilates Down', es otra de las seleccionadas en esta edición; y la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan podrá llevar a cabo el proyecto 'Trabajando por una Tierra mejor'.

El Hospital San Juan de Dios, con su proyecto 'Encuentros con la música: un viaje hacia el bienestar', ha sido otro de los beneficiarios de 'Agua, Salud y Ciudad'; y la Asociación para la Atención de las Personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines (ASPACE) ha sido también una de las adjudicatarias de la ayuda para su proyecto destinado a ofrecer a sus usuarios, familiares y personas afines un lugar al aire libre acondicionado para disfrutar de la naturaleza.

«Motor de bienestar social»

La concejala Vera López, que ha felicitado a todos los ganadores por la «calidad de todos los proyectos», ha recordado que 'Agua, Salud y Ciudad' ha alcanzado este 2025 su cuarta edición para ayudar a poner en marcha acciones cuyo fin principal es «mejorar la calidad de vida de los leoneses». López, al respecto, ha indicado que 'Agua, Salud y Ciudad' representa el compromiso de León «con el bienestar integral» de sus vecinos. «A través de esta iniciativa, construimos una ciudad más saludable, más sostenible y más preparada para el futuro».

«El progreso de León es nuestra razón de ser», ha dejado claro la gerente Mª Pilar Lasheras, que ha dicho que Aguas de León es «mucho más que agua: es compromiso, es desarrollo y es futuro». Por ello, desde la sociedad mixta, ha asegurado, «se trabaja cada día para ser motor de bienestar social, de crecimiento y de calidad de vida de todos los leoneses».