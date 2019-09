El obispo de León celebra el jueves el XXV aniversario de su odenación episcopal Julián López, junto a Juan Pablo II. Julián López preside a las 11 horas en la Catedral de León una eucaristía especial de acción de gracias LEONOTICIAS León Martes, 24 septiembre 2019, 16:48

El obispo de León, Julián López, presidirá el jueves, a partir de las 11 horas, en la Catedral una eucaristía especial de acción de gracias con motivo de la celebración del XXV aniversario de su ordenación episcopal.

Una efeméride que el prelado legionense rememora en su Carta Pastoral para el curso 2019-2020, en la que asegura que «se cumplen 25 años de la llamada al ministerio episcopal que recibí del sucesor de Pedro, Juan Pablo II, hoy proclamado santo por la Iglesia y si el año pasado, el día 29 de junio, celebré los 50 años de sacerdocio, ahora debo dar gracias al Señor por esta otra cifra redonda, motivo no sólo para la acción de gracias al Señor, sino también para la súplica humilde de su misericordia, no solo por mis posibles fallos habidos en el pasado sino especialmente para que me guíe y sostenga en vuestro servicio pastoral durante el tiempo que su providencia me conceda ser el pastor de esta santa Iglesia Legionense».

Unas 'bodas de plata' episcopales que remiten al nombramiento de Julián López como obispo de Ciudad Rodrigo promovido por el Papa San Juan Pablo II el 15 de julio de 1994, que se hacía efectivo el día 25 de septiembre de aquel mismo año 1994, cuando recibía la ordenación episcopal en la catedral de Ciudad Rodrigo de manos del entonces Nuncio Apostólico en España monseñor Mario Tagliaferri como ministro ordenante principal.

Tras una etapa de nueve años como obispo civitatense, el día 19 de marzo de 2002 Julián López era nombrado obispo de León y el día 28 de abril hacía su entrada en la sede legionense para ponerse al servicio de la Iglesia de León.

Dos diócesis a las que López Martín ha dedicado ya veinticinco años de desempeño episcopal desde aquel 25 de septiembre de 1994 que rememora al exclamar en su Carta Pastoral: «¡Cuántos recuerdos, cuántas personas, cuántos acontecimientos grandes y pequeños vienen a la memoria en torno a esa fecha del 25 de septiembre de 1994! Familia, amigos, feligreses y tantas personas, conocidas y desconocidas, que vivieron emocionadas el acontecimiento y que se alegran con aquella llamada para servir apostólicamente en una entrañable diócesis, Ciudad Rodrigo, humilde y pequeña estadísticamente pero cargada de amor y de fidelidad a la Iglesia. Y después, desde el 19 de marzo de 2002 cuando fui preconizado para León tomando posesión el día 28 de abril en la Pulchra leonina, la Diócesis tan hermosa por su historia, rica en vocaciones, como por la belleza gótica y transparente de su Sede catedral».