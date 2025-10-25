La nueva campaña del PP de León: «Sánchez, quédate» «Aunque no tenemos Falcon, tenemos ayudas al alquiler para las personas que lo necesitan o el sistema Buscyl», afirman

«Pedro Sánchez ya que vienes no vuelvas… deja ya La Moncloa». Con este mensaje el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, presentó hoy la campaña promovida en las nueve provincias de Castilla y León coincidiendo con la visita prevista a León por parte de presidente del Gobierno, que sería la quinta en los últimos dos meses, durante el presente fin de semana.

«Le pedimos a Pedro Sánchez que no vuelva, que no alargue la agonía». El portavoz popular incidió que la campaña busca 'sensibilizar' a Pedro Sánchez para que «descubra que con el Partido Popular en el Gobierno Castilla y León funciona y se vive muy bien».

La iniciativa, que se ha puesto en marcha simultáneamente en las nueve provincias, promueve un lema «Pedro Sánchez Quédate» porque «aunque no tenemos Falcon, tenemos ayudas al alquiler para las personas que lo necesitan, el sistema Buscyl que permite disponer de autobús gratis, un bono por nacimiento de 2.500 euros o una educación gratis hasta los 16 años».

A ello, prosiguió el portavoz popular en las Cortes, «tenemos un proyecto de ley de presupuestos», al diferencia del Gobierno Central, que recoge,entre otras cosas, «una ayuda directa a los autónomos, un bono por nacimiento de 5000 euros, bonificaciones a los peajes de las autopistas, o un 80% más de inversión para facilitar el acceso a la vivienda».

En contraste, enumeró, entre otros, los reiterados incumplimientos del Gobierno que preside con la provincia de León como la ejecución de la autovías A.60 y A.76, la puesta en marcha de la terminal de mercancías, la plataforma logística de Torneros, «el proyecto estrella que, tal y como ha anunciado Adif, ni siquiera acogerá los talleres», la segunda fase de San Marcos, el Teatro Emperador, la mejora de la vía férrea entre León y Ponferrada, que «no ha pasado de encargar un estudio de viabilidad».

«Gobernar es presentar presupuestos, como ha hecho la Junta de Castilla y León; gobernar es estar en la calle, escuchando, atendiendo a los problemas reales de los ciudadanos y no estar pendiente de un señor en Waterloo; gobernar no es mirarse al espejo, sino morar a la gente», remarcó Ricardo Gavilanes.

Gavilanes concluyó indicando que «no sabemos quién durará menos en Castilla y León si Pedro Sánchez o el candidato a la Junta, Carlos Martínez». En este sentido, recuerda que «el Partido Socialista tiene una larga trayectoria de no quedarse en esta tierra. Ahí está el ejemplo de Óscar López, que le da igual ser presidente en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid. Esa es su forma de entender el compromiso con esta tierra: de paso».