Imagen de un paraguas en León.

Nubes y más lluvia para el Día de Todos los Santos en León

Las temperaturas bajarán levemente en la provincia en la entrada del mes de noviembre

Borja Pérez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:16

En un día especial y siempre marcado en el calendario como es el 1 de noviembre, en el que se recuerda a los seres queridos que ya no están por el Día de Todos los Santos, los paraguas marcarán gran parte de la jornada ante la posibilidad de precipitaciones, sobre todo en las horas del mediodía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones más Densas durante la mañana y localmente moderadas en la segunda mitad del día, lo que podría condicionar las visitas al camposanto.

Temperaturas

Las temperaturas en la capital descenderán de nuevo tras la ligera subida de este viernes, dejando la mínima en seis grados -tres menos- y la máxima en 14 -dos menos que en la jornada pasada-. En conjunto, una jornada gris con ambiente húmedo será la tónica dominante.

En otros puntos de la provincia, se registran también bajadas importantes, entre las que destaca Ponferrada, con seis grados menos, llegando a 6 de mínima y a 14 de máxima. Los cielos lluviosos coparan la totalidad de la provincia, sobre todo en la zona de Posada de Valdeón, donde se prevén precipitaciones durante todo el día.

Para quienes planeen desplazarse al cementerio en la tradicional visita anual, se recomienda tener a mano paraguas o chubasquero, especialmente durante las horas centrales. Las mañanas serán más favorables para evitar los momentos más lluviosos de la tarde.

