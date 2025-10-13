leonoticias - Noticias de León y provincia

Nubes y amenaza de lluvia en el lunes festivo

La provincia vivirá una jornada agradable a nivel de temperaturas con una nubosidad que irá desapareciendo durante la tarde

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:26

Posibilidad de lluvias e, incluso, tormentas, en una jornada con temperaturas amables y sin una gran oscilación térmica en la provincia leonesa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de lunes 13 de octubre festivo en la provincia leonesa con intervalos nubosos y nubosidad de evolución que se irá despejando con el paso de las horas.

Existirá la posibilidad de que se den chubascos dispersos y algunas tormentas, que podrían ser localmente fuertes, especialmente en zonas montañosas y durante la tarde del lunes en una jornada con vientos variables, predominando el componente este, flojos en general pero con algún intervalo moderado.

Las temperaturas mínimas podrían aumentar de forma leve y las máximas caer de manera ligera. Se esperan valores de hasta 25 grados en Ponferrada, 24 en Villablino, 23 en Astorga y 22 en León, con mínimas de 10 grados en León y Ponferrada, 8 en Astorga y 5 en Villablino.

