Las noticias imprescindibles del miércoles 2 de abril en León

Leonoticias León Miércoles, 2 de abril 2025, 20:15 Comenta Compartir

1 La emotiva carta de la hija de un minero fallecido en Cerredo: «No me enseñaste a vivir sin ti»

Sonó el 'Santa Bárbara bendita' en el polideportivo de Villablino, una música que muchas otras veces había sido sinónimo de fiesta en este mismo lugar. Sin embargo, hoy era por una despedida, por una triste noticia que volvía a salpicar a las cuencas mineras. La canción de la patrona era cantada entre llantos y rabia, entre abrazos y lágrimas, de los familiares de los cuatro mineros del valle de Laciana que perdían la vida en la mina de Cerredo el pasado lunes.

2 ¿Cuánto sabes de los pueblos de León?

La provincia de León no se entenderían sin sus pueblos, esos que le han dado una esencia tan particular y que han permitido mantener tradiciones, paisajes y costumbres que, sin ellos, no se entenderían.

3 Localizan de madrugada a un hombre que había desaparecido en un pueblo de León

La Guardia Civil ha liderado, coordinado y dirigido el dispositivo de búsqueda iniciado con motivo de la desaparición a lo largo de la noche del 1 de abril en las inmediaciones de Vilecha, de un varón de 59 años de edad que había abandonado voluntariamente su domicilio en Campo de Villavidel.

4 La Policía Nacional de León dedica tres años a investigar un robo que resultó ser simulado

Tres años de investigación en las dependencias de la Comisaría Provincial de León para descubrir que lo que al principio se denunció como un robo era en realidad una simulación. Es el resultado que anuncia la Policía Nacional tras una investigación que comenzó en 2016.

5 Cerredo era una mina «de poco grisú» que carecía de ventilación más potente

¿Qué ocurrió en la mina de Cerredo? Es la pregunta, hasta ahora sin respuesta, que familiares y allegados de Ibán, Rubén, Amadeo, David y Jorge se siguen haciendo después de la tragedia que acabó con las vidas de estos cinco trabajadores en el tajo de Degaña.

6 En León cada vez se detectan más casos en población joven: «Es un fenómeno real y preocupante»

Es uno de los tumores más prevalentes en la provincia de León, del que se diagnostican anualmente unos 300 nuevos casos y que en los últimos años ha experiementado un exponencial incremento en el número de diagnósticos. El 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del cáncer de colon, una jornada para seguir insistiendo en la importancia de vigilar los posibles síntomas, acudir a los cribados y seguir un estilo de vida saludable.

7 Este es el modelo de coche más robado en la provincia de León

Un coche sostenido por ladrillos y sin ruedas; una ventanilla rota, una cerradura reventada o vehículos que desaparecen sin dejar rastro para ser vendidos al completo o por partes. Son solo algunas evidencias de que un vehículo ha sido robado y, la mayoría de las veces, el objetivo son turismos de alta gama. Así se desprende del estudio 'El robo de vehículos en España (2019-2023)' de Línea Directa Aseguradora, que también refleja que en el conjunto del país los más codiciados por los ladrones son el Seat Ibiza, el Seat León y el Volkswagen Golf.

8 Una leonesa del mundo rural logra el primer oro en peluquería canina para la provincia

Verónica de Paz Martínez, peluquera canina de Santa María del Páramo, ha conseguido el primer oro para León en una competición oficial de peluquería canina. Fue durante el certamen Groomastur, celebrado el fin de semana del 29 de mazo en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, dentro de la feria Espacio Mascotas.

9 Se activa la alerta amarilla por tormentas este miércoles en León

Abril llega con su refrán por bandera: 'aguas mil'. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este martes, 1 de abril, la alerta amarilla por tormentas en la provincia de León, concretamente en la Cordillera Cantábrica y la comarca del Bierzo.

10 Sumergida en el agua e inconsciente: así fue el rescate de una conductora en el río Turienzo

Una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Astorga rescató a una conductora de 68 años de edad que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras sufrir un accidente mientras viajaba a la altura de Val de San Lorenzo. Dicho siniestro consistió en una salida de vía y posterior volcado, lo que provocó que el techo del turismo descansase sobre el cauce del río Turienzo.