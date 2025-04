¿Cuánto sabes de los pueblos de León?

Dani González León Miércoles, 2 de abril 2025, 08:13 Comenta Compartir

La provincia de León no se entenderían sin sus pueblos, esos que le han dado una esencia tan particular y que han permitido mantener tradiciones, paisajes y costumbres que, sin ellos, no se entenderían.

Es por ello que leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a los pueblos leoneses.

¿Te atreves a jugar con nosotros?



















1 de 10 ¿Por cuál de estos pueblos pasa la línea de Feve? Esta línea cubre el trayecto León-Bilbao con la polémica de la no llegada de tren hasta el centro de la capital leonesa, hasta la histórica estación de Matallana de León. Cistierna Es una de las localidades más importantes por la que pasa esta línea y que, recientemente, ha visto cómo su estación cerraba Sabero Mansilla de las Mulas Puebla de Lillo 2 de 10 Ahora se llama Valle de Ancares pero, ¿cuál era su nombre anterior? Este nombre se cambió en agosto de 2023 tras años de reivindicación de este municipio para adoptar esta denominación Fabero Palacios del Sil Candín Después de años de reivindicación, Candín cambió su nombre a Valle de Ancares tras superar diferentes trámites Vega de Espinareda 3 de 10 San Sebastián taconea en este pueblo cada año por el Corpus Christi Ciñera Laguna de Negrillos San Sebastián , es el personaje protagonista de la procesión, representa al centurión romano que por su fe cristiana fue martirizado. Su vestimenta y caminar militar que pueden encontrar su explicación en las adaptaciones, a personajes españoles de la época. Santa María del Páramo Llánaves de la Reina 4 de 10 ¿En qué pueblo se inicia la ruta del Cares? Con el río Cares a los pies, esta ruta, una de las más populares entre los senderistas en Picos de Europa, une la provincia de León con el Principado de Asturias Cordiñanes Posada de Valdeón Oseja de Sajambre Caín Esta es la localidad desde la que se inicia este trayecto de unos 12 kilómetros hasta la localidad asturiana de Poncebos. Descubre más de esta ruta 5 de 10 Si necesitas una manta de calidad debes ir a... Valdesamanario Valderrey Val de San Lorenzo La tradición se mantiene intacta en este pueblo maragato, que sigue siendo conocido por la calidad de sus mantas - y lo que abrigan -. Tanto es así que la protección de estas mantas ha llegado al Parlamento Europeo Valdelafuente 6 de 10 Este pueblo tiene un nombre que duele Y, pese a su nombre, es un gran lugar para realizar rutas, disfrutar de la naturaleza y buscar tranquilidad Rodillazo Perteneciente al municipio de Cármenes, en los Argüellos leoneses, su nombre nace del arroyo que recorre la localidad para desembocar en el río Torío. Estacazo de Arriba Peleas de Abajo Colleja 7 de 10 Este pueblo leonés tiene la 'Catedral de la montaña' Riaño Arbas del Puerto Valdepiélago Lois La localidad acogió durante décadas una cátedra de latín al amparo de este imponente templo que se levanta entre valles. 8 de 10 ¿En qué pueblo de los siguientes puedes decir que 'estás en Babia'? Esta expresión está recogida en la RAE desde 2001 y designa a «estar distraído y como ajeno a aquello de que se trata» Caboalles de Arriba San Emiliano Es uno de los pueblos más importantes de Babia.... y ¡ojalá estar en Babia! Qué comarca tan bonita Sena de Luna Geras 9 de 10 Este pequeño pueblo leonés tenía abierto, hasta hace no mucho, un colegio marista Junto con los dos de la capital - Champagnat y San José - componía el corpus educativo de los hermanos Maristas en la provincia de León Santa Lucía de Gordón El centro, que ocupaba un edificio propiedad de la empresa minera Hullera Vasco-Leonesa, cerró sus puertas en 2013. Ahora se utiliza como centro de turismo. Grulleros Canales Truchas 10 de 10 En esta localidad hay tradición de practicar halterofilia Hasta el equipo de fútbol de la localidad lleva la palaba que designa a este deporte de forma explícita en su nombre Boñar Villablino Cacabelos Camponaraya Y de ahí ha salido, entre otras, una gran campeona como Lydia Valentín. Y, cómo no, presumen del origen de esta campeona olímpica, mundial y europea Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de los pueblos de León? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.leonoticias.com/juega-con-leonoticias/sabes-pueblos-leon-20250402081332-nt.html Copiar Enlace copiado