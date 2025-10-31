Las notarías de León otorgaron 3.508 testamentos en el primer semestre de 2025 Se trata de la segunda provincia con más registros en este periodo, únicamente por detrás de Valladolid, con 3.813

Las notarías de Castilla y León autorizaron, en el primer semestre de 2025, un total de 18.317 testamentos, y desde 2021, se firman en torno a 40.000 documentos anuales, tal y como informó el Colegio Notarial de Castilla y León.

La provincia en la que se registraron más testamentos en el primer semestre de 2025 fue Valladolid, con 3.813, seguida de León, con 3.508; Burgos, con 2.850; Salamanca, con 2.547; Palencia, con 1.338; Zamora, con 1.332; Ávila, con 1.326; Segovia, con 991; y Soria, con 612.

Castilla y León es la sexta comunidad autónoma en número total de testamentos autorizados cada año, por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y ocupa el mismo puesto en términos relativos, con 168 documentos por cada 10.000 habitantes en 2024.