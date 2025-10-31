leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Firma de una herencia.

Las notarías de León otorgaron 3.508 testamentos en el primer semestre de 2025

Se trata de la segunda provincia con más registros en este periodo, únicamente por detrás de Valladolid, con 3.813

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:24

Comenta

Las notarías de Castilla y León autorizaron, en el primer semestre de 2025, un total de 18.317 testamentos, y desde 2021, se firman en torno a 40.000 documentos anuales, tal y como informó el Colegio Notarial de Castilla y León.

La provincia en la que se registraron más testamentos en el primer semestre de 2025 fue Valladolid, con 3.813, seguida de León, con 3.508; Burgos, con 2.850; Salamanca, con 2.547; Palencia, con 1.338; Zamora, con 1.332; Ávila, con 1.326; Segovia, con 991; y Soria, con 612.

Castilla y León es la sexta comunidad autónoma en número total de testamentos autorizados cada año, por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y ocupa el mismo puesto en términos relativos, con 168 documentos por cada 10.000 habitantes en 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  2. 2 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  5. 5 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  6. 6 La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia
  7. 7 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Villablino
  8. 8 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  9. 9 La visita de la Cultural a Riazor, declarada de alto riesgo
  10. 10 Carlos Martínez afirma que no quiso «burlarse» de la identidad leonesa: «Se sacó de contexto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las notarías de León otorgaron 3.508 testamentos en el primer semestre de 2025

Las notarías de León otorgaron 3.508 testamentos en el primer semestre de 2025