Nicanor Sen pide «poner cepo» a todos los tipos de violencia contra la mujer

Leonoticias León Jueves, 6 de marzo 2025, 11:26

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, hizo un llamamiento a la sociedad para «seguir poniendo cepo a todos los tipos de violencia contra la mujer», así como a «ser sensibles a las nuevas fórmulas de violencia», como es la violencia económica.

Así lo apuntó hoy durante su participación en el Primer Encuentro Estatal de Buenas Prácticas contra la Violencia Económica hacia las Mujeres, celebrado en León bajo la organización de la Fundación Isadora Duncan, donde explicó que «asfixiar económicamente a las familias vulnerables es una forma de violencia», por lo que «erradicarla es una necesidad de todos».

«El Gobierno de España es especialmente sensible a todo tipo de violencia contra las mujeres y no se nos tiene que olvidar que, desgraciadamente, la violencia tiene muchas formas a las que tenemos que ir poniendo cepo», trasladó Nicanor Sen, al tiempo que abogó por la formación, convencido de que «aquello que se previene no hay que curarlo».

Por este motivo, el delegado del Gobierno en Castilla y León puso de relieve la importancia de «aprovechar todos los canales de comunicación y prevenir a la sociedad de esta situación», así como hacerlo «desde bastante jóvenes», con el objetivo de que «este tipo de violencias no se den en ninguno de los casos».

Encuentro Estatal de Buenas Prácticas contra la Violencia Económica hacia las Mujeres

La responsable del programa nacional de prevención de la violencia de género en la Fundación Isadora Duncan, Tania Yugueros, explicó que el objetivo del Primer Encuentro Estatal de Buenas Prácticas contra la Violencia Económica hacia las Mujeres celebrado en León tiene como objetivo principal «compartir estas buenas prácticas que ya se están poniendo en marcha desde todos los puntos del territorio nacional para combatir y para prevenir la violencia económica contra las mujeres».

Una manifestación de violencia que «es más invisible y que cuesta mucho reconocer», lo que requiere de su «visibilización» y en cuya prevención y sensibilización «ya se trabaja» mediante profesionales «de diferentes disciplinas y desde distintos ámbitos, como el judicial, el social o la investigación y los estudios». En esta línea, abogó por «trabajar en red y generar una sinergia que pueda ofrecer las mejores respuestas integrales a las mujeres que pueden estar sufriendo este tipo de violencia».

«La violencia económica es una táctica de control que no permite el acceso a los recursos económicos necesarios para el bienestar, en este caso de una mujer y de su familia», trasladó Tania Yugueros, al tiempo que añadió que la Fundación ha querido «ampliar el foco a las manifestaciones principales» como son «el control económico, el sabotaje laboral y la violencia económica institucional», ya que «existen distintas maneras de controlar económicamente a una mujer».

Entre estas manifestaciones, aludió al impago de pensiones, como «la única que está recogida ahora en los textos jurídicos y tiene recorrido judicial», por lo que quiso «visibilizar que existen otras formas de manejo, de control y de estrangulamiento económico a las mujeres y también a sus familias que deben ser recogidas en los textos jurídicos para aplicar legislación penal».

En este sentido, se mostró «muy contenta» por la nueva renovación del Pacto de Estado, ya que «ha recogido estas manifestaciones y se van a poner en marcha tanto mecanismos de prevención como de protección a mujeres que ya están sufriendo este tipo de violencia».