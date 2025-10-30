Más de la mitad de los técnicos superiores sanitarios de León secundan la huelga Un total de 95 técnicos ha secundado la llamada a la huelga, todos ellos de atención especializada, de los 166 efectivos convocados a esta protesta

Leonoticias León Jueves, 30 de octubre 2025, 13:41

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) –en una convocatoria a nivel nacional– ha tenido un seguimiento del 57,23% en la provincia de León, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud, mientras que en la comunidad ha rozado el 65%.

En la provincia leonesa, 95 trabajadores han secundado este llamamiento a la huelga de los 166 técnicos superiores sanitarios de León. Todos ellos son de la atención especializada (72 de 100 en León y 23 de 44 en El Bierzo) y ninguno en la atención primaria: los 16 del área de León y los 6 de El Bierzo acudieron a su puesto de trabajo.

Castilla y León

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 72,87 % en Atención Hospitalaria (607 profesionales en huelga), del 4,26 % en Atención Primaria (cuatro en huelga) y del 0 % en Hemoterapia.

En concreto, han secundado la huelga un total de 611 técnicos sanitarios de los 941 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 64,71 % (33 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga); Burgos 70,08 % (89 en huelga); León 57,23 % (95); Palencia 60,66 %, (37 TSS en huelga); Salamanca 80 % (124 profesionales en huelga); Segovia 81,03% (47); Soria 41,03% (16); Valladolid 60,75 % (130 TSS en huelga); y Zamora 57,14% (40 en huelga).

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.