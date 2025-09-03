El miércoles en León será otra jornada de tiempo muy variable Nubes, nieblas, tormentas, sol y viento serán los ingredientes de un día con muchos cambios y temperaturas estables

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:11

Las nieblas matinales volverán en la mañana de este miércoles 3 de septiembre en León, más probables en zonas y valles de montaña. La nubosidad será abundante durante la mañana e irá desapareciendo por la tarde excepto en el oeste de la provincia donde se pueden formar nubes de evolución que pueden dejar chubascos tormentosos y dispersos.

Las temperaturas mínimas se recuperarán así como las máximas, menos en El Bierzo donde lo que harán será perder más grados respecto a la jornada del martes.

Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado con algún intervalo de fuerte en montaña.

De cara al fin de semana se espera un ascenso de las temperaturas aunque el domingo podría finalizar ese 'veranillo' con un nuevo descenso y más precipitaciones.

