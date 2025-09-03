leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cielo con nubes en León. A.P.C.

El miércoles en León será otra jornada de tiempo muy variable

Nubes, nieblas, tormentas, sol y viento serán los ingredientes de un día con muchos cambios y temperaturas estables

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:11

Las nieblas matinales volverán en la mañana de este miércoles 3 de septiembre en León, más probables en zonas y valles de montaña. La nubosidad será abundante durante la mañana e irá desapareciendo por la tarde excepto en el oeste de la provincia donde se pueden formar nubes de evolución que pueden dejar chubascos tormentosos y dispersos.

Las temperaturas mínimas se recuperarán así como las máximas, menos en El Bierzo donde lo que harán será perder más grados respecto a la jornada del martes.

Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado con algún intervalo de fuerte en montaña.

De cara al fin de semana se espera un ascenso de las temperaturas aunque el domingo podría finalizar ese 'veranillo' con un nuevo descenso y más precipitaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen
  2. 2 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  3. 3 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  4. 4 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  5. 5 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  6. 6 Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural
  7. 7 La Bañeza, un municipio leonés con sentir canario: «Aquí los niños llevan la camiseta de Las Palmas»
  8. 8 Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada
  9. 9 El último «fichaje» del Monoloco para su próximo festival
  10. 10 La Cultural sorprende con un nuevo fichaje fuera de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El miércoles en León será otra jornada de tiempo muy variable

El miércoles en León será otra jornada de tiempo muy variable