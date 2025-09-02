Una estación leonesa vuelve a estar entre las más frías del país Con temperaturas mínimas cercanas a los cero grados, varios puntos de España muestran el cambio radical de temperaturas de los últimos días

Dani González León Martes, 2 de septiembre 2025, 09:21

Una de las estaciones meteorológicas de la provincia de León aparece entre las que ha registrado una temperatura mínima menor en la pasada madrugada.

Se trata del puerto de San Isidro que, con 2,7 grados de temperatura mínima alcanzandos a las 3:10 horas de esta madrugada, es la décima temperatura más baja alcanzada en España en las últimas horas y la quinta de la comunidad.

El 'récord' lo tiene el Cap de Váqueira, en Lleida, que ha rozado las temperaturas negativas: se han registrado 0,3 grados a las 2:00 horas.

En Castilla y León, el punto más frío ha sido el Puerto del Pico, en Ávila, con 2 gradosa las 7:10 horas, siendo la cuarta temperatura más baja del país, en un listado donde aparecen las burgalesas Palacios de la Sierra (2 grados) y Monterrubio de la Demanda (2,6 grados) y la segoviana Cuéllar (2,1 grados).