El mes de agosto se salda con 23 muertes por altas temperaturas en León La ola de calor que asoló el país a lo largo de gran parte del mes ha sido el principal causante de las defunciones

La ola de calor incesante vivida durante el mes agosto en España ha supuesto una catástrofe a todos los niveles en la provincia de León, después de que los incendios arrasaran alrededor de 114.000 hectáreas, una cifra inédita hasta el momento. A esto, además, se suma una cantidad sustancial de víctimas por calor tras alcanzar temperaturas muy elevadas que se extendieron en el tiempo de forma inédita.

Así se ve reflejado en el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (Momo), manejado por el Instituto de Salud Carlos III, que examina las causas de muerte y, en el periodo estival, refleja el número de defunciones atribuibles a la ola de calor.

Las consecuencias de la ola de calor

El verano empezó de forma positiva, sin tener que lamentar muertes por calor durante los meses de junio y julio. Llegado el mes de agosto, tampoco se notificaría ninguna hasta el día 5 de agosto, cuando, ya inmersos en la ola de calor, se registró la primera de las 23 calculadas durante todo el mes.

Dentro del periodo de altas temperaturas, que se extendió desde el día 3 hasta el 18 de agosto, se produjeron un total de 18 fallecimientos que se atribuyen concretamente al calor. Además, en los días posteriores, concretamente hasta el 23, se especificaron cinco nuevas defunciones.

Los días 9 y 10 registraron una defunción por días, mientras que, a partir del 11, las estadísticas se incrementaron, pasando a dos muertes diarias hasta el día 17 de agosto.

La cifra total supera con creces los registros del pasado año, con siete muertes por calor en 2024 entre mayo y septiembre. En 2023, la cifra fue similar a la de este año, al menos hasta el momento, con 23 defunciones registradas.

En cuanto a los datos ofrecido por MoMo, de los 23 fallecidos, nueve de ellos fueron hombres frente a catorce mujeres. Respecto al baremo de edad, todas las víctimas eran mayores de 65 años, mientras que 18 de ellos tenían más de 85 años.

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).

La cifra de 23 fallecidos queda enmarcada en la cuantía total de 2.177 fallecimientos en el mes de agosto en todo el país por las altas temperaturas, un 71,3 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, lo que sirve de indicador de lo que ha sido una ola de calor que ya se encuentra entre las más largas de la historia.