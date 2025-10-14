leonoticias - Noticias de León y provincia

Un martes con posibilidad de lluvia en la provincia

Con temperaturas estables y nubosidad de evolución, se podrían dar chubascos en la segunda mitad del día

Martes, 14 de octubre 2025, 08:06

La lluvia podría aparecer en este martes 14 de octubre en la provincia de León, especialmente en las zonas de montaña donde la nubosidad será más importante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de martes 14 de octubre con cielos poco nubosos por la mañana pero el día se irá encapotando con el paso de las horas. De esta manera, se podrían dar lluvias por la tarde, especialmente en zonas de montaña.

El día comenzará con nieblas matinales y se esperan vientos flojos y variables en una jornada con mínimas en caída y máximas sin cambios.

Así, se esperan valores de 26 grados en Ponferrada, 24 en Astorga y Villablino y 23 en León, con mínimas de 10 grados en Ponferrada, 8 en León y Astorga y 6 en Villablino.

Te puede interesar

