La marea rosa volverá a inundar León contra el cáncer de mama

Presentación de la XI Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama.

León volverá a derrochar solidaridad por sus cuatro costados en una jornada marcada ya en el calendario como una tradición que año tras año se repite. La Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Almom) ha presentado la undécima edición de la Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama.

Suman ya más de una década inundando las calles de la capital leonesa de rosa y, en esta nueva edición, las expectativas son aún más optimistas. El éxito cosechado año tras año ha permitido que esta actividad siga desarrollándose y creciendo, lo que supone una ayuda de cara a la investigación contra el cáncer de mama.

En este 2025, la carrera se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 11:00 horas, cuando se dará el pistoletazo de salida desde las pistas de El Hispánico.

Posibilidad de donar desde el exterior

Será un recorrido de cinco kilómetros en el que podrá participar todo aquel que quiera, sea hombre o mujer, y además lo podrá hacer corriendo o andando. Además, para todos aquellos que, por unas razones u otras, no puedan participar en la carrera, se habilitará un dorsal cero (en la cuenta bancaria ES64 3085 0220 1426 8968 9624) para poder colaborar también desde el exterior.

En la presentación de esta nueva edición de la carrera, Maite de Lário, vicepresidenta de Almom, quiso acordarse brevemente de los inicios, allá por el año 2012, donde un grupo de mujeres hacían una marcha «con ilusión, ganas y un suelo» que, con el paso de los años, «ha terminado por hacerse realidad».

Un objetivo claro

«El objetivo de la carrera es visibilizar y concienciar sobre el cáncer de mama. Es el más presente entre las mujeres, pero también el que más se cura», reconoce, mientras que, por otro lado, sobre la colaboración, admite que «toda la aportació se ha traducido en que Almom haya donado más de 260.000 euros al centro de investigación del cáncer en Salamanca».

Entre los corredores, además de Noelia Valdueza, presidenta de Almom, también estará la madrina de esta carrera, Natichu Alvarado, consejera delegada de la Cultural y premio 'Mujer leonesa' en 2025.

Respecto a la carrera, como cada año, también intervino el concejal de deportes, Vicente Canuria, que se mostró «muy orgulloso cada año» por ser «el evento más satisfactorio personalmente». «Os animo a que sigais luchando, que nunca aflojeis porque la vida hay que vivirla lo mejor que podamos», asiente.

De esta forma, una vez presentado, los leoneses podrán adquirir los dorsales a un precio de diez euros para volver a teñir las calles de rosa y volcarse con los afectados por el cáncer de mama.