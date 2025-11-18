Mañueco defiende «dignificar la esencia de gobernar» frente a quienes «alimentan el ruido para que nada cambie» Juan Carlos Suárez-Quiñones le puntualiza al PSOE que la población de Castilla y León «no ha aumentado gracias a sus políticas», sino «a pesar de sus políticas y del no a León de Sánchez»

El presidente del PPCyL, Alfonso Fernándesz Mañueco clausura la Junta Directiva del Partido Popular de León, acompañado por el presidente de la gestora en la provincia, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Leonoticias Martes, 18 de noviembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

«Mientras otros viven instalados en el conflicto permanente, donde están cómodos alimentando el ruido para que nada cambie, nosotros creemos en otra forma de hacer política, en dignificar la esencia de gobernar, en el trabajo sereno, en el esfuerzo diario y en el resultado que se ve y que se mide, porque aquí somos más de nueces que de ruido», defendió este martes 18 de noviembre el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en unos tiempos en los que «la política se ha convertido en un espectáculo de ruido, de frases vacías y de gestos sin ningún fondo ni contenido, que confunde la verdad y la mentira».

Una política frente a la que «hay que reaccionar» y ante la que el Partido Popular «tiene la obligación y responsabilidad de ofrecer algo distinto, como se ha hecho en el pasado y se tiene que hacer en el futuro». «Hemos venido a hablar más claro y a dignificar la esencia de gobernar, que es servir a las personas, transformar la realidad a mejor y rendir cuentas a los vecinos», añadió.

Alfonso Fernández Mañueco, que clausuró hoy la Junta Directiva del Partido Popular de León «en la recta final de la legislatura autonómica tras una buena gestión que ha sido eficaz y útil con las personas», hizo un llamamiento a «la implicación especial» de alcaldes y diputados, cuya labor consideró «vital y fundamental» para trasladar «alto y claro» el mensaje del PP, al que «la gestión y la explicación de la gestión es la fuerza que le ha hecho ganar en tantas ocasiones en Castilla y León».

Calidad de servicios públicos

El presidente del PPCyL y de la Junta de Castilla y León aprovechó la ocasión para poner de relieve que los 'populares' autonómicos han dado «pasos de gigante» en los últimos años «en la calidad de los servicios públicos, en los servicios sociales, en la actividad económica y en el empleo» mediante «un impulso grande al crecimiento económico que ha contribuido al crecimiento de España».

Por ello, tras ser «primeros en educación, servicios sociales y atención a la dependencia y a los mayores y segundos en sanidad y tras liderar el pasado año el crecimiento de la producción industrial y las exportaciones», Mañueco apostó por «llegar más lejos» y hacer que «Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, trabajar y formar una familia».

«Lo merecen nuestros jóvenes que buscan oportunidades, las familias que buscan estabilidad, quienes levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan la tierra, nos enseñan en nuestras aulas o cuidan a nuestros mayores», afirmó, convencido de que su objetivo «no se trata de escalar posiciones, sino de fijar una meta común que nos una a todos y permita decirle a la gente que aquí hay un rumbo».

Crecimiento de la población

También, participó en la clausura de la Junta Directiva del PP de León el presidente de la gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aprovechó la ocasión para atacar a un PSOE «instalado en la mentira, la manipulación, la desvergüenza, la desfachatez y sin problemas en hacer o decir mentiras o manipular cualquier circunstancia».

En este sentido, ante el aumento de la población el Castilla y León que, según afirmó, el secretario provincial de PSOE «dice que gracias a las políticas de Pedro Sánchez», Suárez-Quiñones puntualizó que en realidad «ha aumentado a pesar de sus políticas, pesar de él y a pesar del no a León de Pedro Sánchez».

«La población no aumenta por la gente que ha venido a trabajar a Torneros tras siete años sin hacer nada, ni se ha trasladado a pesar del nuevo trazado entre Ponferrada y León, ni circula por la A-60 León-Valladolid o por la A-76 Ponferrada-O Barco de Valdeorras, ni pasa por los pasos subterráneos de los cruces de la Granja u Hospitales, ni disfruta de la segunda fase de San Marcos o del Teatro Emperador», criticó.

Aumento de población

Frente a ello, el 'popular' leonés remarcó que el aumento de población «más tiene que ver» con las políticas del Partido Popular de Castilla y León, «con la mejor educación de España los compromisos con la dependencia, la atención mayores, las políticas vivienda o las mejoras en la provincia».

«Que no roben las causas porque tienen mucha manía de fagocitar las obras y los logros de los demás», advirtió Suárez-Quiñones al PSOE, al tiempo que acusó a Vox de «pretender perjudicar la Comunidad», ya que «ya ni critica al PSOEy vota con ellos» en una «desvergüenza histórica».

Por este motivo, se mostró convencido de que «el mejor bastión para que Pedro Sánchez siga en el poder es Vox», quienes tendrán «una deuda histórica con la sociedad leonesa por su papel infame» y por «no haber condicionado ninguna cosa buena para León».