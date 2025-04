La manifestación en defensa de Feve, en directo

12:37

Carmen Cuadrado, vecina de Cistierna desde hace cuatro años, expresa su frustración por la pérdida de servicios que ha vivido en este tiempo: “Yo no conduzco. Elegí Cistierna porque tenía todos los servicios: línea de internet, tren, autobuses… y ahora, en estos cuatro años, me encuentro sin forma de moverme en el pueblo al que me mudé para hacer mi vida”. Asegura sentirse traicionada y lanza un mensaje claro: “Si el problema es que no hay gente que use los servicios, entonces haced cosas para que la gente venga”. Carmen también advierte sobre el futuro cercano: “Con el baby boom, muchísimos jubilados de grandes ciudades van a venir a los pueblos, y muchos no van a conducir. ¿Cómo los van a traer hasta aquí?”.