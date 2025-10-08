leonoticias - Noticias de León y provincia

Glorieta de Carlos Pinilla, en León.

El mamotreto de Pinilla se convertirá en un 'Abrazo' de Conrado Zurdo

El Ayuntamiento de León adjudica la remodelación de la glorieta que había recibido un importante rechazo vecinal desde su confección a principios de siglo

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:52

Comenta

Con una partida dispuesta desde 2024, en base a una enmienda al presupuesto que presentó Unión del Pueblo Leonés, el 'Abrazo' sustituirá al actual diseño de la glorieta de Carlos Pinilla, en la capital leonesa.

El Ayuntamiento de León ha adjudicado un contrato privado de suministros a un escultor leonés que será el encargado de diseñar la nueva confección para este transitado nudo de tráfico de León.

El mamotreto de cemento que allí se ubica, y que siempre ha tenido un importante rechazo vecinal desde su creación en 2004 -llegando a retirarse unas vagonetas por ser vandalizadas-, será demolido en las próximas fechas para dar paso a un nuevo diseño.

El nuevo conjunto escultórico ornamental será una realidad a principios de 2026. El coste del elemento decorativo alcanzará los 48.345 euros: 20.000 para el diseño, 20.000 en fabricación, 4.500 por el transporte y 3.845 para el montaje.

El contrato ha sido entregado a Conrado Zurdo Álvarez, un autor leonés nacido en 1956, a quien se le encomienda el suministro e instalación de la creación denominada 'El Abrazo'.

Las dimensiones serán de 7,5 metros de altura y 5,5 metros de ancho y el material utilizado debe ser acero laminado, con un proceso de fabricación que incluirá el corte láser, curvado, CNC, soldaduras y acabado uniforme, según recoge el pliego de condiciones.

Objetivo de 'El Abrazo'

En las próximas semanas se procederá a demoler el mamotreto actual para, posteriormente, llevar a esta ubicación del barrio un objeto que revalorice el entorno urbano.

Se trata de un elemento artístico singular que «potencie la identidad cultural y artística de la zona y favorezca la interacción del ciudadano con el arte».

Para ello se creará una obra de carácter único, confeccionada por un profesional con experiencia en escultura contemporánea e instalaciones permanentes en espacios públicos abiertos.

